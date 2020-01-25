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Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan var

, 6,8 şiddetinde depremle sarsıldı. 21.08'de 5.4; 21.17'de 5.1 şiddetinde artçı sarsıntıların yaşandığı Elazığ depremi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. , Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sonrası 184 artçı deprem kaydedildiği bildirdi. Depremde ölenlerin sayısı 22'ye çıktı, yaralı sayısı 1031 olarak açıklandı. Depremin ardından birçok resmi makamdan açıklamalar geldi. Açıklamalar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Tüm bunların yanında, geçtiğimiz yüzyılda dünya genelinde yaşanan depremler ve bu depremlerin (şiddetine göre) oluşturduğu hasar ve can kayıpları da merak ediliyor. Peki, 1900'lü yılların başından bu yana dünyada kaç tane çok şiddetli deprem yaşandı? İşte yaşanan depremler ve şiddetlerine göre oluşturduğu hasarlar...

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

Bilimsel çalışmalar ile belgelendirilmiş, dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Valdivia yakınlarında, güney Şili'de meydana geldi. Jeoloji Araştırması tarafından 9.5 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. "Büyük " ve "1960 Valdivia Depremi" olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları bu olayı "20. Yüzyılın en büyük depremi" olarak bildirmiştir. Kayıtlı tarihteki diğer depremler daha büyük olabilirdi; ancak, 1900'lerin başlarından itibaren doğru büyüklükte tahminlerin yapılmasının mümkün olması nedeniyle meydana gelen en büyük depremdir bu depremdi.

İşte dünyanın en büyük depremleri...

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

25 Nisan 2015, 7.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

01 Nisan 2014: Şili. 8,2 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

11 Mart 2011, Honshu Depremi () 9.1 büyüklüğündeki depremde 5000 kişi öldü.

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

27 Şubat 2010: Şili. 8.8 büyüklüğündeki depremde en az 450 kişi ölmüştü. Depremin, kenti 3 metre kaydırdığı iddia edilmişti.

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

12 Ocak 2010: Port au Prince Haiti. 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Son yüzyılın en büyük depremleri! Aralarında 9,5 şiddetinde olan deprem var

6 Nisan 2009; L'Aquila, : 300 kişi hayatını kaybetmişti.

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