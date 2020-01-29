Ateroskleroz (Damar sertliği) nanoparçacıkla tedavi edilecek

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Bryan Smith ve bir grup bilim insanı, plakları yiyen bir 'Truva atı' nanoparçacığı geliştirdi. Bu nanoparçacık ölüme sebebiyet veren ateroskleroz için potansiyel bir tedavi olabilir.

Nature Nanotechnology'nin yeni sayısında yayınlanan sonuçlara göre nanoparçacık plaklardaki makrofajların içine girdikten sonra hücresel kalıntıları yemeye uyaran bir ilaç maddesi sağlıyor. Temel olarak plak çekirdeğindeki hastalıklı/ölü hücreleri çıkarıyor. Makrofajları yeniden canlandırarak plak boyutunu küçültüyor ve dengeyi yeniden kuruyor.

Bryan Smith, nanoparçacık üzerinde klinik çalışmaların devam ettiğini, kalp krizi riskini azaltmasını beklendiğini söyledi. Smith, "Makrofajların ölü veya ölmekte olan hücreleri yemeye teşvik edebileceğimizi bulduk. Bu hücreler aterosklerozun öncü hücreleri ve kalp krizine neden olan sebebin bir parçası. Bu hücrelerin yok edilmesi için makrofajların içine küçük bir molekül bırakabiliriz" dedi. Bu yaklaşımın aterosklerozun ötesinde uygulamaları da olacak görünüyor. Smith geçici bir patent başvurusunda bulundu.

ATEROSKLEROZ NEDİR? (DAMAR SERTİLİĞİ NEDİR?)

Ateroskleroz, damarıların iç duvarında çeşitli maddelerin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan kalınlaşma ile ortaya çıkan hastalık durumudur. Atheromalar nedeniyle arter daralır ve kanın arter içindeki akışı sınırlanır. Kısacası, atardamar duvarının esnekliğini kaybetmesiyle sertleşmesi durumudur. Halk arasında damar sertliği olarak da bilinir.

DAMAR SERTLİĞİ BELİRTİLERİ

Aterosklerosizin kesin belirtileri yoktur. Damar lezyonları oluşmaya başladıktan sonra ortaya çıkar. Bunun yanı sıra kalp ve beyin enfarktüsü beyin kanaması ve bacak kangrenleri gibi sağlık sorunlarının genellikle temelinde ateroklerosiz yatar.

Kalp arterinde oluştuğu zaman: Göğüs ağrısı, göğüste sıkışıklık, baskı veya yanma hissi oluşur. İleriki durumlarda kalp krizi görülür.

Böbrek arterinde oluştuğu zaman: Böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon görülebilir.

Beyin arterinde oluştuğu zaman: Felç, uzuvlarda uyuşma, diksiyonda sıkıntı görülür.

Kol ve bacak arterinde oluştuğu zaman: Gangren, yara ve yürüyüşlerle gelen kramp tarzında ağrılar oluşabilir.

DAMAR SERTLİĞİ NEDEN OLUR?

Ateroskleroz hastalığının bir çok nedeni olabilir. Bunlardan en önemlilieri:

Yüksek tansiyon,

Sigara içme,

Şişmanlık,

Hareketsizlik,

Kanda lipitlerin yükselmesi,

Stres ve endokrin bozukluklar

RİSK GRUPLARI

Daha çok erkeklerde damar sertliği görülür. Kadınlarda ise menopoz sonrası dönemde risk artar. Bu durum östrojen hormonunun aterosklerosiz oluşumunu azaltmasından kaynaklanır.

Hipertansiyon ve diyabette, aterosklerozisin ana risk faktörleridir.

DAMAR SERTLİĞİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Damar sertliği tedavisinin amacı hastalığın ilerlemesini önlemek dolayısıyla kan yağ düzeylerini de normal sınırlar içerisinde tutmaktır. Kan basıncı düşürülür. Tedavi sürecinde aspirin ve clopidogrel gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Ayrıca kolesterol düşürücü kolestinamin ve kolestipal gibi ilaçlarda bu süreçte kullanılmaktadır. İlaç ve beslenme tedavisine rağmen ateroskleroz damarda tıkanmaya sebep olmuş ise hastaya başta bypass olarak adlandırılan köprüleme ameliyatı olmak üzere çeşitli cerrahi işlemler uygulanabilmektedir.

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