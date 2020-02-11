En Akıllı Telefonlar 2020 Güncel Liste

Xiaomi Redmi 8A

Ekran: Corning Gorilla Glass 5 koruma, 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran

RAM: 2GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

Depolama: 32 GB, 64 GB

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p video, portre modu

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Radyo

Ağırlık: 188 gr.

Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm

Renkler: Kırmızı, Beyaz, Siyah, Mavi, Açık Mavi

Başlangıç fiyatı: 900TL

Başlangıç fiyatına rağmen özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi, Android 9.0 ile geliyor. Güçlü bataryasının 18 watt hızlı şarj özelliği de mevcut.

Samsung Galaxy A10

Ekran: Corning Gorilla Glass 5 koruma, 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran

RAM: 2GB

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884

Depolama: 32GB

Ön Kamera: 5 MP, f/2.0 Full HD 30 FPS

Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 Full HD 30 FPS

Batarya: 3400 mAh

Bluetooth 5.0, Bağlantı 4.5G, Wi-Fi 4, Radyo

İşletim Sistemi: Android 9.0

Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm

Renkler: Kırmızı, Siyah, Mavi

Ağırlık: 168 Gr.

Başlangıç Fiyatı: 1.400 TL

Galaxy A10, 512 GB' lık Micro SD kart desteğine sahiptir. Cihazın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fiyatı oldukça dikkat çekici. Parmak izi okuyucusu mevcut değil ancak yüz kilidi var telefonda.

Huawei P Smart 2019

Ekran: 6.2 inç IPS LCD FHD+ ekran

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm

Ağırlık: 160 gr

Başlangıç fiyatı: 1.500 TL

Huawei Y5 ve Y6 modelleri de Andorid' in güncel 9.0 sürümü ile geliyorlar.

Honor 20 Lite

Ekran: 6.2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710F

RAM: 4GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 24 MP f/1.8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.4 geniş açı + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm

Ağırlık: 164 gr

Başlangıç fiyatı: 1.850 TL

Horon 20 Lite, Kirin 710 işlemcisinden güç almaktadır.

LG Q60

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 1.200 TL

LG Q60'ın ilk çıkış fiyatı 2.500 TL. Fakat şuanda 1.200 TL'den satışa sunuluyor. Telefon 3 arka kamerasıyla dikkat çekici ve fiyatı ile kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Huawei P30 Lite

Ekran: 6.15 inç IPS LCD 1080 x 2312 piksel FHD+ ekran,

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 1.200 TL

P30 Lite bir telefona astronomik ücret ödemek istemeyenler için uygun bir tercih.

Huawei Nova 5T

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 32 MP f/2.4, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.50 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah, Mor

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 4.100 TL

Huawei Nova 5T'nin en dikkat çekici özelliği ise yan tarafında bir parmak izi okuyucunun olması. Telefonun hızlı şarj özelliği ise yarım saatte %50 doluluk sağlıyor.

Honor 20

Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.50 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm

Ağırlık: 174 gr

Başlangıç fiyatı: 3.800 TL

Honor 20 kullanıcılarına 32 megapiksellik bir ön kamera ve dörtlü arka kamera sunuyor.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 2.000 TL

Remi Note 8 Türkiye'de yok satıyor neredeyse. Bunun sebebi ise telefonun 64 MP olan arka kamerası ve diğer 3 kamera.

Samsung Galaxy A70

Ekran: 6,7inç Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 5

İşlemci:Qualcomm Snapdragon 675

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 32 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.2 geniş açı + 5 MP f/2.2 derinlik kamerası

Ön kamera: 32 MP f/2,2 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.500 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 163,3 x 76,7 x 7,9 mm

Ağırlık: 183 g

Başlangıç fiyatı: 2.700 TL

Smasung'un yeni serilerinin en popüler telefonları; Galaxy M40, A50 ve A80. Galaxy A70 ise teknik kapasitesi, tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Ancak yine de performans konusunda biraz geriden geliyor.

Xiaomi Mi 9

Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.2 derinlik kamerası

Ön kamera: 20 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 3.300 mAh hızlı şarj

Renkler: Beyaz, Mavi, Siyah

Boyutlar: 157,5 x 74,6 x 7,6 mm

Ağırlık: 173 gr

Başlangıç fiyatı: 5.800 TL

Son model işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ön ve arka kamerası ile Xiaomi Mi 9 akılda kalıcı bir cihaz. Standart Xiaomi fiyatlarının üzerine çıkılmış olsa da bu sefer performansı ile bunu hak ediyor.

Huawei P30 Pro

Ekran: 6,47 inç OLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 40 MP f/1,6, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 20 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 8 MP f/3.4 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 32 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.200 mAh hızlı şarj

Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi

Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 192 gr

Başlangıç fiyatı: 6.500 TL

Huawei P30 Pro'nun en dikkat çeken özelliği ise 50x zoom yapabilen arka kamerası. Kamerası bir yana bataryası ve hızlı şarj özelliği kullananların yüzünü güldürüyor. Huawei ile Google arasında ki anlaşmazlıklar elbette ki alıcıları korkutuyor ancak Google uygulamaları P30 Pro'da mevcut. Mate 30 ailesinde Google uygulamaları yok.

Oppo Reno 10x Zoom

Ekran: 6,6 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 720p 60 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP f/3.0 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 16 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Yeşil

Boyutlar: 162 x 77,2 x 9,3 mm

Ağırlık: 215 gr

Başlangıç fiyatı: 9.400 TL

Piyasanın en yen ve güncel akıllı telefonlarından biri. Kızaklı ön kamerası ile de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note 10

Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED, 1440x3040 (QHD+) Piksel

İşlemci: Samsung Exynos 9825

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 12 MP f/1,5, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.1 telefoto + TOF sensörü

Ön kamera: 10 MP f/2,2 4K 30 FPS, portre

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj

Renkler: Siyah, Bakır, Mavi

Boyutlar: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 198 gr

Başlangıç fiyatı: 9.200 TL

Samsung'un Note 10 Plus akıllı telefonuna sahipseniz bilgisayara gerek yok demektir. S Pen dokunmatik kalemi ve Dynamic AMOLED ekranı ile Android'in zirvesi.

iPhone 11 Pro Max

Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, 4G LTE

Renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)

İşletim sistemi: iOS 13.3

Boyutlar: 158 x 77,8 x 8,1 mm

Ağırlık: 226 gr

Başlangıç fiyatı: 12.800 TL

iPhone 11 Pro Max piyasada ki en iyi akıllı telefonlardan biri. Video ve fotoğraflarınızı daha geniş açı ile kaydetmenize yarayan 3 arka kamerası ile oldukça kullanışlı. Kaynak: Webtekno