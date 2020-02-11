En Akıllı Telefonlar 2020 Güncel Liste

Akıllı telefon üreticileri her sene yüzlerce telefon piyasaya sürüyorlar. Ancak bizler alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp yeni teknolojileri denemiyoruz. Peki, yeniler alışkanlıklarımızdan daha iyiyse? Akıllı telefonlar hangi özellikleri ile birbirlerinden ayrılıyorlar? Akıllı telefonları en güncel haliyle sizin için derledik.
Xiaomi Redmi 8A
- Ekran: Corning Gorilla Glass 5 koruma, 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran
- RAM: 2GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- Depolama: 32 GB, 64 GB
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p video, portre modu
- Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Radyo
- Ağırlık: 188 gr.
- Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm
- Renkler: Kırmızı, Beyaz, Siyah, Mavi, Açık Mavi
- Başlangıç fiyatı: 900TL
Başlangıç fiyatına rağmen özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi, Android 9.0 ile geliyor. Güçlü bataryasının 18 watt hızlı şarj özelliği de mevcut.
Samsung Galaxy A10
- Ekran: Corning Gorilla Glass 5 koruma, 6.2 inç IPS LCD HD+ ekran
- RAM: 2GB
- İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884
- Depolama: 32GB
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.0 Full HD 30 FPS
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 Full HD 30 FPS
- Batarya: 3400 mAh
- Bluetooth 5.0, Bağlantı 4.5G, Wi-Fi 4, Radyo
- İşletim Sistemi: Android 9.0
- Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm
- Renkler: Kırmızı, Siyah, Mavi
- Ağırlık: 168 Gr.
- Başlangıç Fiyatı: 1.400 TL
Galaxy A10, 512 GB' lık Micro SD kart desteğine sahiptir. Cihazın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fiyatı oldukça dikkat çekici. Parmak izi okuyucusu mevcut değil ancak yüz kilidi var telefonda.
Huawei P Smart 2019
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD FHD+ ekran
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm
- Ağırlık: 160 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.500 TL
Huawei Y5 ve Y6 modelleri de Andorid' in güncel 9.0 sürümü ile geliyorlar.
Honor 20 Lite
- Ekran: 6.2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,
- İşlemci: Huawei Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 24 MP f/1.8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.4 geniş açı + 2 MP f/2.4 derinlik
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
- Ağırlık: 164 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.850 TL
Horon 20 Lite, Kirin 710 işlemcisinden güç almaktadır.
LG Q60
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS
- Batarya: 3.500 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.200 TL
LG Q60'ın ilk çıkış fiyatı 2.500 TL. Fakat şuanda 1.200 TL'den satışa sunuluyor. Telefon 3 arka kamerasıyla dikkat çekici ve fiyatı ile kaçırılmaması gereken bir fırsat.
Huawei P30 Lite
- Ekran: 6.15 inç IPS LCD 1080 x 2312 piksel FHD+ ekran,
- İşlemci: Huawei Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/2.0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 13 MP f/2.4, 1080p 30 FPS
- Batarya: 3.500 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 1.200 TL
P30 Lite bir telefona astronomik ücret ödemek istemeyenler için uygun bir tercih.
Huawei Nova 5T
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.50 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah, Mor
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 4.100 TL
Huawei Nova 5T'nin en dikkat çekici özelliği ise yan tarafında bir parmak izi okuyucunun olması. Telefonun hızlı şarj özelliği ise yarım saatte %50 doluluk sağlıyor.
Honor 20
- Ekran: 6.26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2MP f/2.4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.50 mAh
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm
- Ağırlık: 174 gr
- Başlangıç fiyatı: 3.800 TL
Honor 20 kullanıcılarına 32 megapiksellik bir ön kamera ve dörtlü arka kamera sunuyor.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
- Başlangıç fiyatı: 2.000 TL
Remi Note 8 Türkiye'de yok satıyor neredeyse. Bunun sebebi ise telefonun 64 MP olan arka kamerası ve diğer 3 kamera.
Samsung Galaxy A70
- Ekran: 6,7inç Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 5
- İşlemci:Qualcomm Snapdragon 675
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 32 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS + 8 MP f/2.2 geniş açı + 5 MP f/2.2 derinlik kamerası
- Ön kamera: 32 MP f/2,2 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.500 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi
- Boyutlar: 163,3 x 76,7 x 7,9 mm
- Ağırlık: 183 g
- Başlangıç fiyatı: 2.700 TL
Smasung'un yeni serilerinin en popüler telefonları; Galaxy M40, A50 ve A80. Galaxy A70 ise teknik kapasitesi, tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Ancak yine de performans konusunda biraz geriden geliyor.
Xiaomi Mi 9
- Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.2 derinlik kamerası
- Ön kamera: 20 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 3.300 mAh hızlı şarj
- Renkler: Beyaz, Mavi, Siyah
- Boyutlar: 157,5 x 74,6 x 7,6 mm
- Ağırlık: 173 gr
- Başlangıç fiyatı: 5.800 TL
Son model işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ön ve arka kamerası ile Xiaomi Mi 9 akılda kalıcı bir cihaz. Standart Xiaomi fiyatlarının üzerine çıkılmış olsa da bu sefer performansı ile bunu hak ediyor.
Huawei P30 Pro
- Ekran: 6,47 inç OLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel, Gorilla Glass 6
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 40 MP f/1,6, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 20 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 8 MP f/3.4 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 32 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.200 mAh hızlı şarj
- Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Siyah, Kırmızı, Mavi
- Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 192 gr
- Başlangıç fiyatı: 6.500 TL
Huawei P30 Pro'nun en dikkat çeken özelliği ise 50x zoom yapabilen arka kamerası. Kamerası bir yana bataryası ve hızlı şarj özelliği kullananların yüzünü güldürüyor. Huawei ile Google arasında ki anlaşmazlıklar elbette ki alıcıları korkutuyor ancak Google uygulamaları P30 Pro'da mevcut. Mate 30 ailesinde Google uygulamaları yok.
Oppo Reno 10x Zoom
- Ekran: 6,6 inç AMOLED, 1080x2340 (FHD+) Piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,7, 4K 30 FPS ve 720p 60 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP f/3.0 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 16 MP f/2,0 1080p 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Yeşil
- Boyutlar: 162 x 77,2 x 9,3 mm
- Ağırlık: 215 gr
- Başlangıç fiyatı: 9.400 TL
Piyasanın en yen ve güncel akıllı telefonlarından biri. Kızaklı ön kamerası ile de dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy Note 10
- Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED, 1440x3040 (QHD+) Piksel
- İşlemci: Samsung Exynos 9825
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 12 MP f/1,5, 4K 60 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 12 MP f/2.1 telefoto + TOF sensörü
- Ön kamera: 10 MP f/2,2 4K 30 FPS, portre
- Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Batarya: 4.065 mAh hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Bakır, Mavi
- Boyutlar: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 198 gr
- Başlangıç fiyatı: 9.200 TL
Samsung'un Note 10 Plus akıllı telefonuna sahipseniz bilgisayara gerek yok demektir. S Pen dokunmatik kalemi ve Dynamic AMOLED ekranı ile Android'in zirvesi.
iPhone 11 Pro Max
- Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: A13 Bionic
- RAM: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör
- Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri
- Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)
- Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, 4G LTE
- Renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)
- İşletim sistemi: iOS 13.3
- Boyutlar: 158 x 77,8 x 8,1 mm
- Ağırlık: 226 gr
- Başlangıç fiyatı: 12.800 TL
iPhone 11 Pro Max piyasada ki en iyi akıllı telefonlardan biri. Video ve fotoğraflarınızı daha geniş açı ile kaydetmenize yarayan 3 arka kamerası ile oldukça kullanışlı. Kaynak: Webtekno