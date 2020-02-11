Kişiler, kurumlar ve ülkelere farklı yöntemler ile siber saldırılar yapılıyor. Kişisel verilerimizi bu yolla ele geçirmeye çalışıyorlar. Kurumsal veya kişisel bilgisayarlarınız, sistemleriniz kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Siber saldırganlar; siber uzayda günden güne etki seviyesi artan, daha karmaşık dünya çapında faaliyetler yürütüyor. Hal böyleyken durumdan bireyler ve kurumların yanında ülkelerde etkileniyor.

Hem ulusal hem de küresel ölçekte önemli hale gelen siber saldırılar karşısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kurduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Türkiye'nin siber sınırlarını koruyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iletişimden, sağlığa, bankacılık ve finanstan savunmaya kadar her sektörde 1300 kurum kuruluşta ekip SOME ekipleri kuruldu. USOM 1300 kurum ve kuruluştan 3909 siber güvenlik uzmanı ile beraber bir yapı oluşturuldu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİMİZ İLE USOM'DA FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

USOM'da Türk mühendisler tarafından geliştirilen KASIRGA, AVCI, AZAD siber güvenlik yazılımları ile sağlıktan ekonomiye, iletişimden savunmaya her alanda güvenliğin sağlanması için çalışılıyor.

SİBER GÜVENLİKTE TÜRKİYE ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi Raporuna (ITU-GCI) Türkiye'nin siber güvenlik alanında ki başarıları yansıdı. İndeks hesaplanırken ülkelerin siber güvenlik alanındaki teknik kabiliyetleri, insan kaynağı, operasyonel yeteneği, işbirliği kapasitesinin yanında hukuki süreçleri ve mevzuatta dikkate alınıyor. GCI çalışmaları kapsamında ITU tarafından 175 ülkedeki durum analiz edildi. Türkiye; Avrupa'da 11. sırada, dünyada ise 20. sırada.

USOM'un üretmiş olduğu tehdit istihbaratını kendi ürünlerine entegre eden birçok uluslararası güvenlik firması mevcut. USOM bir marka haline geldi ve sadece Türkiye'de değil dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Kaynak: gzt.com