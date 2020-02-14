Kingdom Come: Deliverance Epic Store'da ücretsiz olarak veriliyor!
Epic Games'in sanal mağazası Epic Store düzenli olarak ücretsiz oyunlar veriyor. Bu hafta ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ise Kingdom Come: Deliverance ve Aztez oldu. Bu iki oyunu kütüphanenize ekleyip, ömür boyu oynayabilirsiniz.
Steam'de 50 TL'ye satılan ve Türkçe dil desteğine sahip aksiyon rol yapma türündeki Kingdom Come: Deliverance oyunu Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyebilir ve ömür boyu oynayabilirsiniz.
Kingdom Come: Deliverance oyunun yanı sıra Aztez isimli strateji oyununu da kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. 1 Ocak 2020'den itibaren haftalık ücretsiz oyun sayısını 2'ye çıkartan Epic Store, bu sene oldukça kaliteli oyunları ücretsiz olarak sunarak oyuncuları mutlu etmeyi başardı.
Kingdom Come: Deliverance minimum sistem gereksinimleri
-İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10
-İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940
-Bellek: 8 GB RAM
-Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870
-DirectX: Sürüm 11
-Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
(Donanımhaber)