Steam'de 50 TL'ye satılan ve Türkçe dil desteğine sahip aksiyon rol yapma türündeki Kingdom Come: Deliverance oyunu Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyebilir ve ömür boyu oynayabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance oyunun yanı sıra Aztez isimli strateji oyununu da kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. 1 Ocak 2020'den itibaren haftalık ücretsiz oyun sayısını 2'ye çıkartan Epic Store, bu sene oldukça kaliteli oyunları ücretsiz olarak sunarak oyuncuları mutlu etmeyi başardı.

Kingdom Come: Deliverance minimum sistem gereksinimleri

-İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10

-İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940

-Bellek: 8 GB RAM

-Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870

-DirectX: Sürüm 11

-Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

(Donanımhaber)