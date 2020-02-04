Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Genel olarak Video düzenlemek ve mimarlık çalışmaları yapmak için çok yüksek sistemler alınır. Bu durumun doğruluğu kadar yanlışlığı da mevcut. Çünkü genel olarak yukarıda bahsettiğim iki program da fabrika ayarları doğrultusunda işlemci üzerinden render alıyor. Yani siz ayarları kendiniz değiştirmediğiniz sürece işlem performansı herhangi bir işlemciden daha yüksek olan ekran kartlarını kullanmıyorsunuz.