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alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında neredeyse her gün yeni bir çıkmaya devam ediyor. donanımları konusunda birbirinden fazla marka ve ürün olmasının yanı sıra, komplike bir sistemden çok farklı parçalardan oluşması nedeniyle yapmak da bir hayli zor oluyor. Bu nedenle sizler için geniş kapsamlı bir rehber hazırladık.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:29
Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Günümüz teknolojilerini düşündüğümüz zaman, donanımlarının içine girdiğimiz de çok fazla seçenek karşımıza çıkıyor. Peki, bu parçaları neye göre seçilmeli? Bilgisayar donanımları konusunda bir kasanın içini düşündüğümüz sırada; ekran kartı, depolama alanı, işlemci, anakart, güç kaynağı ve gibi birden fazla parça ve bu parçaları üreten yüzlerce marka ve hatta bu markalarında binlerce farklı modeli bulunuyor. Peki, bu seçimleri neye göre yapmamız gerekiyor. En akıllı sistem kurmanın püf noktası nereden geçiyor?

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

ÖNCELİKLE HANGİ AMAÇTA KULLANACAĞINIZI NETLEŞTİRMELİSİNİZ!

almadan ya da yeni bir sistem toplamadan önce hangi amaca hizmet edeceğini kesinleştirmelisiniz. Amacı bulduktan sonra geri kalan şeyler zaten çocuk oyuncağı. Hangi amaca hizmet edeceğini netleştirdikten sonra, bu amaçlara ve bütçenize en uygun parçalar hangileri bunları netleştirmek kalıyor. Zaten bu kısım olayın en kolay noktası.

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Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

RENDER- İŞ- WORKSTATION SİSTEMLERİ

Şimdi birkaç örnek üzerinden anlatalım. Diyelim ki, video düzenlemeniz gerekiyor ya da bir mimarlık ofisinde çalışıyorsunuz. Kullanacağınız programlar çoğunlukla 3DS MAX ya da Adobe Premier, bu programları kullanmasanız bile, bunlara yakın programlar kullanacağınızı düşünüyorum ve sisteme yaratılacak stres eşit seviyelerde olacaktır. Bu nedenle sizin önceliğinizin işlem performansı olması gerekiyor.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Genel olarak Video düzenlemek ve mimarlık çalışmaları yapmak için çok yüksek sistemler alınır. Bu durumun doğruluğu kadar yanlışlığı da mevcut. Çünkü genel olarak yukarıda bahsettiğim iki program da fabrika ayarları doğrultusunda işlemci üzerinden render alıyor. Yani siz ayarları kendiniz değiştirmediğiniz sürece işlem performansı herhangi bir işlemciden daha yüksek olan ekran kartlarını kullanmıyorsunuz.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Bu nedenle sisteme alınan üst seviye ekran kartları genellikle süs niyetine kasanın içerisinde kalıyor ve renderlar işlemci kullanılarak yapılıyor. Zaten bu nokta da çok yüksek işlem gücü gerektirmeyen renderlerda çok çekirdekli güncel işlemciler yeterli performansı veriyor. Yani 10 bin liraya ekran karı olmadan kurduğunuz bir sistem sizin işinize yarayacaktır.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Fakat burada atlanmaması gereken çok önemli bir nokta var. İşlemcinizin kendi ekran kartı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Çünkü bazı işlemciler üzerlerinde ufak bir ekran kartı barındırırken, bazıları barındırmıyor. Ekran kartı olan bir işlemci seçtiyseniz, harici bir ekran kartına para yatırmanıza gerek kalmıyor ve görüntü aktarımını monitöre sağlayabiliyorsunuz. Lakin ekran karı olmayan bir işlemci aldıysanız, maliyeti az olan bir ekran kartı alıp görüntü almak için kullanabilirsiniz.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Bunların yanında çok yüksek işlem gücü gerektirecek, film ya da oyunlarla ilgili renderlar alıyorsanız, bunlara özel olarak tasarlanan ekran kartlarından almanız gerekiyor. Örneğin; NVIDIA'nın Quadro serisi ya da 'nin serisinden bir kart almanız gerekiyor. Hatta piyasada AMD tarafından çok yüksek VRAM isteyen uygulamalar için tasarlanan 'li Radeon Pro SSG modellerini de düşünebilirsiniz.

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