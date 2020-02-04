Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler! Bu rehbere bakmadan bilgisayar almayın!

Günümüz teknolojilerini düşündüğümüz zaman, bilgisayar donanımlarının içine girdiğimiz de çok fazla seçenek karşımıza çıkıyor. Peki, bu donanım parçaları neye göre seçilmeli? Bilgisayar donanımları konusunda bir kasanın içini düşündüğümüz sırada; ekran kartı, depolama alanı, işlemci, anakart, güç kaynağı ve RAM gibi birden fazla parça ve bu parçaları üreten yüzlerce marka ve hatta bu markalarında binlerce farklı modeli bulunuyor. Peki, bu seçimleri neye göre yapmamız gerekiyor. En akıllı sistem kurmanın püf noktası nereden geçiyor?