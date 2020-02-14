Xiaomi Mi Band 4 ücretsiz veriliyor

Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde Xiaomi, Redmi 8 ve Redmi 8A akıllı telefonları hariç olmak üzere tüm cep telefonu modellerinde yapılacak alımlara Mi Smart Band 4 hediye ediyor. Piyasa değeri 199 TL seviyesinde olan bu akıllı bileklik, 135 mAh pil gücü ile 20 günden fazla kullanım süresi sunuyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, yetkili Mi Store'lardan 12-16 Şubat tarihlerinde yapacakları akıllı telefon alışverişlerinde bu bilekliğe ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor. (Teknolojioku)