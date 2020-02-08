WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA
WhatsApp'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:
-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.