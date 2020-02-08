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  • WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Facebook tarafından 2014'te satın alınan WhatsApp'ta geçtiğimiz sene birçok değişiklik gerçekleşti. WhatsApp'ın geliştirici ekibi kullanıcılara daha esnek ve daha iyi bir kullanım deneyimi için yeni yetenekleri uygulamaya ekledi. Mevcut bazı özellikler üstünde de değişiklikler yaptılar. Kısa süre önce WhatsApp'ın karanlık modu beta sürümünde yeniden göründü. Bununla birlikte WhatsApp'ın kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir takım özellikleri de var. Birçok kullanıcı bu özellikleri bilmiyor!

Giriş Tarihi: 08.02.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 15:54
WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

Popüler mesajlaşma uygulaması 'ın iletişim açısından sağladığı pek çok kolaylık var. Uygulamanın çok bilinmeyen ve oldukça işe yarayan özelliklerine yakından bakacağız. Listedeki özellikleri öğrendikten sonra WhatsApp hakimiyetiniz fazlasıyla artacak.

SMS'i ve MMS'i tarihe gömen WhatsApp, artık en büyük mobil iletişim araçlarımızdan birisi haline geldi. Elbette piyasada hem yerli hem de yabancı şirketlerin üretimi olan çok sayıda alternatif var. Nitekim kullanıcı ağırlığı ile daha fazla insana ulaşma imkanı sunduğu için WhatsApp, bir adım önde görünüyor.

WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

Peki 'ı ne için kullanıyoruz? Sadece bireysel ya da grup halinde sohbetler, sesli ya da görüntülü aramalar için mi? Daha fazlası var. Mesela internet paketinizden tasarruf edebilir, grup kurmadan toplu mesaj gönderebilirsiniz. Lafı çok uzatmadan bu özellikleri nasıl kullanacağınızı anlatalım.

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WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,

Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken... Birçok kullanıcının bu özellikten haberi yok!

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,

Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

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