The Verge'de yer alan habere göre, daha önce yapay zekanın insanın kabiliyetlerini geride bırakması durumunda bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunan Musk, yapay zeka çalışmalarına regülasyonlar gelmesi gerektiğiniz açıkladı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, söz konusu regülasyonun sahibi olduğu Tesla'yı da kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Elon Musk geçtiğimiz aylarda uzun süredir dile getirdiği gelecekte karşılaşacağımız yapay zekanın insanoğluna hükmetmesini engellemek için kolları sıvamıştı.

NEURALINK İSİMLİ ŞİRKETİ KURMUŞTU

Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceği kehanetini defalarca farklı platformlarda dile getiren Musk, bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiğini daha önce defalarca dile getirmişti.

Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına 'Neuralink' isimli şirket kurarak araştırmalarına start verdi.

Daha önce ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan Musk'ın bu projesinin nihai amacı insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmek.

Musk'ın iddiasına göre, şirket 4 yıl içinde hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Yine Musk'ın konu ile ilgili açıklamasına bakılırsa bu teknoloji hayatımıza girdiğinde beyin hasarları, lezyona da daha kolay çözümler bulunacak.

Musk'ın en ilgi çeken iddiası ise bu teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak telepatinin de önünü açacağı iddiası. (NTV)