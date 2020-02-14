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açıklarsa insanlar panik olabilir! 'teki keşif saklanıyor

'nın Mars ve diğer gezegenler dışında 'le ilgili araştırmaları sürüyor. Hatırlanacağı üzere NASA, 2018'de Parker Solar Probe aracını fırlattı. Güneş'e en yakın olma rekorunu kıran Parker Solar Probe'tan gelen ilk bulgular Güneş rüzgarının ve manyetik alanının kaynağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte Güneş teleskoplarla da gözleniyor. Dev bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri çekildi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak yeni bir iddia her şeyin açıklandığı gibi normal olmadığını ve Güneş'te gizemli bir keşfin yapıldığını ileri sürüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 16:31
NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. avcıları ve komplo teorisyenlerinin birçok iddiası var, 'nın yıllardır gerçekleri sakladığını söylüyorlar. Şimdi bu iddialar arasına yeni bir tanesi daha katıldı.

NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

oldukça dikkat çeken iddiaya göre 'in yüzeyine oldukça yakın bir yerde üçgen şeklinde bir var.

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NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

Bu iddianın kaynağı ise ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring.

NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

Waring, ESA (European Space Agency/Avrupa Ajansı) tarafından tasarlanan özel bir yazılımla 'i izlediğini ve bu üçgen 'nun uzun zamandır Güneş'te bulunduğunu belirtti.

NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

Ünlü komplo teorisyeni, gemisinin enerji kalkanı ile ısıdan korunduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

"Göründüğü kadarıyla bu gemisi neredeyse Ay büyüklüğünde ve üst düzey teknolojiye sahip. bu üçgen 'dan bahsetmemesi ise normal, açıklanırsa insanlar panik olabilir.

NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor

Ayrıca böyle bir geminin varlığını açıklamak, uzaylıların da varlığını kabul etmek anlamına geliyor."

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