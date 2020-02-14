NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor
NASA açıklarsa insanlar panik olabilir! Güneş'teki keşif saklanıyor
NASA'nın Mars ve diğer gezegenler dışında Güneş'le ilgili araştırmaları sürüyor. Hatırlanacağı üzere NASA, 2018'de Parker Solar Probe uzay aracını fırlattı. Güneş'e en yakın uzay aracı olma rekorunu kıran Parker Solar Probe'tan gelen ilk bulgular Güneş rüzgarının ve manyetik alanının kaynağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte Güneş teleskoplarla da gözleniyor. Dev bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri çekildi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak yeni bir iddia her şeyin açıklandığı gibi normal olmadığını ve Güneş'te gizemli bir keşfin yapıldığını ileri sürüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 14.02.2020
16:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
16:31
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