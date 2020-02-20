ESA'nın Mars Express isimli uzay aracı tarafından yakalanan karede, Dünya-Ay sisteminin büyüleyici bir görüntüsünü görüyoruz. ESA'nın ifadelerine göre fotoğraf tam 8 milyon kilometre uzaklıktan çekilmiş.

Mars Express sondası şu anda Kızıl Gezegen'in yörüngesinde görev yapıyor. ESA, Mars Express'i 2 Haziran 2003 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yukarıdaki fotoğraf ise fırlatmadan yaklaşık bir ay sonra 3 Temmuz 2003'te çekilmiş. Uzay aracının, Mars yolculuğu sırasında kısa bir süre ters döndürüldüğü ve fotoğrafın bu sırada çekildiği belirtiliyor.

Mars Express, Beagle 2 isimli iniş aracıyla birlikte 25 Aralık 2003 tarihinde Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı. Beagle 2, gezegenin yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen güneş panelleriyle ilgili yaşanan bir problem nedeniyle Dünya'yla hiç iletişime geçemeden görevinin sonuna geldi. Mars Express ise 2003 yılından bu yana yörüngede sorunsuz bir şekilde görev yapmaya devam ediyor. Mars Express yaklaşık 16 yıldır Kızıl Gezegen'i neredeyse aralıksız bir şekilde gözlemliyor. (Donanımhaber)