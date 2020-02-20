Çin namına siber ajanlık faaliyetleri yaptığı iddiasıyla Huawei'yi her açıdan köşeye sıkıştırmaya çalışan Trump hükümeti, ABD'li firmalardan sonra şimdi de ABD malı kullanan yabancı firmalara baskı kurmaya başladı.

Yonga dökümü konusunda sektör lideri olan TSMC'nin bir süredir ABD'li yetkililer tarafından baskı altına alındığı gündeme gelmişti. Trump hükümeti ekipmanlarında en az yüzde 10 ABD malı kullanan yabancı firmaların Çinli üreticilere tedarik yapması için lisans alması gerektiğini duyurmuştu. TSMC'nin 7nm sürecinde yüzde 12 civarında ABD ekipmanı bulunuyor.

SIKINTI YAŞANABİLİR

Kaynaklardan gelen bilgilere göre TSMC baskı nedeniyle Huawei'ye olan döküm tedariğini azaltmaya başladı. Huawei üst seviye Kirin işlemcilerini 7nm sürecinde üretiyordu. Bu bakımdan yakın zamanda 7nm Kirin işlemcilerde sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olacak. 10nm ve 14nm ekipmanlarında ABD malı oranının yüzde 10 altında olduğu ifade ediliyor. Bu seviyede sıkıntı yaşanmayabilir.

Huawei tarafından bir açıklama yapılmadı ancak Kirin yongaları yanında Ascend yapay zeka yongalarını da TSMC üretiyor. Firma yeni baskıya nasıl bir çözüm bulacak merak konusu. (Donanımhaber)