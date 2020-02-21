Android tutkunlarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi haline gelmiş olan "XDA Developers" platformundaki geliştiriciler tarafından keşfedilen yeni özellik, "Hızlı Ayarlar" bölümünü renklendirecek gibi görünüyor. Android 11'in kodları içerisinde "QSColorController" isimli bir kod grubu keşfeden geliştiriciler, bu kodları çalıştırdıklarında Hızlı Ayarlar menüsünde yer alan simgelerin, renklerinin değiştiğini fark ettiler.

Geliştiriciler, yaptıkları incelemelerde bu renklerin, işlevsellik açısından herhangi bir etkilerinin olmadığını söylüyorlar. Yani Android 11'in Hızlı Ayarlar menüsü, sadece daha renkli bir yapıya sahip olacak. Buna göre kullanıcılar, Android 11'in kullanıma sunulmasıyla birlikte Hızlı Ayarlar menüsünde yeşil, sarı, kırmızı ve mavi gibi renkler kullanabilecekler. Google, ilerleyen dönemlerde bu renk paletini genişletebilir.

XDA geliştiricilerine göre Google, bu özelliği sadece farklı renkler sunmak için koymuş olamaz. Geliştiricilere göre Google, Android 11'le birlikte geliştiriciler için yeni imkanlar sağlayacak ve bunlardan bir tanesi de Hızlı Ayarlar menüsüyle ilgili olacak. Beklentiler, geliştiricilerin Android 11'de uygulamalarına özel Hızlı Ayarlar menüsü oluşturabilecekleri yönünde. (Webtekno)