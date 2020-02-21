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telefon kullanıcıları dikkat! o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

geçtiğimiz gün 11'in geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Beklenenden daha erken çıkan geliştirici sürümü, Android 11'deki yeni özelliklerin bir kısmını da ortaya koyuyor. Google bir yandan yeni işletim sistemi üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan da güvenlik konusunda önemli adımlar atıyor. Mountain View merkezli teknoloji devi 600'e yakın mobil uygulamayı 'dan kaldırdı. Peki bu uygulamalar neden kaldırıldı? Google hangi sebepden bu kararı aldı? İşte Google tarafından kaldırılan uygulamalar listesi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 13:13
Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

Geçtiğimiz günlerde casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi 'dan kaldıran , yine benzer bir haber ile gündemde.

Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

'de yer alan habere göre, 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

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Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın nedeni bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.

Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

'ın daha önce kullanıcılarına kullanmamaları yönünde tavsiye verdiği uygulamalar ise şöyle....

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

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Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı

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