Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı
Android telefon kullanıcıları dikkat! Google o uygulamaları kaldırdı ve kullanıcıları uyardı
Google geçtiğimiz gün Android 11'in geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Beklenenden daha erken çıkan geliştirici sürümü, Android 11'deki yeni özelliklerin bir kısmını da ortaya koyuyor. Google bir yandan yeni işletim sistemi üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan da güvenlik konusunda önemli adımlar atıyor. Mountain View merkezli teknoloji devi 600'e yakın mobil uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Peki bu uygulamalar neden kaldırıldı? Google hangi sebepden bu kararı aldı? İşte Google tarafından kaldırılan uygulamalar listesi ve detaylar...
Giriş Tarihi: 21.02.2020
12:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
13:13
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