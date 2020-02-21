Epic Store her hafta iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Assassin's Creed Syndicate ve Faeria'yı şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kampanya 27 Şubat'ta bitiyor.

AnvilNext 2.0 grafik motorunu kullanan Assassin's Creed Syndicate, Epic Games Store'un şu ana kadar ücretsiz dağıttığı en pahalı yapım oldu. Çok oyunculu bir strateji/kart oyunu olan Faeria ise özellikle türün hayranları için yine başarılı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Assassin's Creed Syndicate ve Faeria'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 27 Şubat 19.00'da sona erecek. (Donanımhaber)