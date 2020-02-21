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ASSASSİN'S CREED SYNDİCATE ÜCRETSİZ VERİLİYOR
21 Şubat 2020, Cuma Güncelleme : 15:38:43

her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu haftanın oyunları ise 's ve Faeria oldu. 2015'te piyasaya sürülen Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft Quebec tarafından geliştirilmişti. Peki 'dan oyunlar nasıl indirilir? İşte detaylar...

Epic Store her hafta iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Assassin's Creed Syndicate ve Faeria'yı şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kampanya 27 Şubat'ta bitiyor.

AnvilNext 2.0 grafik motorunu kullanan Assassin's Creed Syndicate, Epic Games Store'un şu ana kadar ücretsiz dağıttığı en pahalı yapım oldu. Çok oyunculu bir strateji/kart oyunu olan Faeria ise özellikle türün hayranları için yine başarılı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Assassin's Creed Syndicate ve Faeria'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 27 Şubat 19.00'da sona erecek. (Donanımhaber)

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