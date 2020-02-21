Dün bir açıklama yapan Sony, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan PAX East 2020 festivaline Corona virüsüyle alakalı endişelerinden dolayı katılmayacağını duyurmuştu. Japon teknoloji devi, Corona virüsü endişesiyle GDC 2020'ye (Game Developers Conference/Oyun Geliştiricileri Konferansı) katılmayacağını duyurdu. Ancak bu defa yalnız değil. Facebook da aynı nedenle bu konferansa katılmayacak.

Sony tarafından yayınlanan bildiri aslında PAX East 2020 için yapılan açıklamaya oldukça benzer bir içeriğe sahip. Öyle ki "COVID-19 ile bağlantılı artan endişeler sebebiyle Game Developers Conference katılımımızı iptal etmek adına zor bir karar verdik. Virüs ile bağlantılı durum ve seyahat kısıtlamaları günlük olarak değişirken bunun en iyi seçenek olduğunu hissettik. Katılımımızı iptal ettiğimiz için hayal kırıklığına uğradık ama küresel iş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük endişemiz. Gelecekte GDC'ye katılmak için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulunulmuş.

Facebook tarafından yayınlanan bildiride ise "Çalışanlarımızın, geliştirme ortaklarımızın ve GDC topluluğunun sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla, artan COVID-19 ile alakalı umumi sağlık tehlikeleri sebebiyle Facebook bu yılın Oyun Geliştiricisi Konferansı'na katılmayacak.

Şov için planladığımız videolar, çevrimiçi Soru-Cevap'lar ve daha fazlası aracılığıyla heyecan verici duyuruları halen planlıyoruz ve önümüzdeki haftalarda GDC ortakları ile uzaktan buluşmalar düzenlemeyi planlayacağız.

GDC'nin ortak şirketi UBM ve ortaklarımız ile iş birliği yapmaya devam edeceğiz ve sarf ettikleri çaba için onlara teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi. (Tamindir)