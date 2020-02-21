Popüler sosyal medya platformu Twitter önemli bir yeniliğe imza atmak üzere. Twitter yalan haberlerle mücadele etmek için rozet stratejisini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yalan veya yanıltıcı haberlere artık turuncu renkte bir uyarı rozeti eklenecek. Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.
Business Insider'da yer alan habere göre, Twitter paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyecek. Yalan haberleri tespit etmek için kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.
Henüz test aşamasında olan özelliğe ait videonun internete sızması sonrası ülke basınına konuşan Twitter sözcüsü söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.
Twitter'ın, 5 Mart'ta platformdaki yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını açıklaması bekleniyor. Ancak test edilen bu özelliğin bu tarihte kullanıma girip bilmeyeceği henüz netleşmiş değil. (NTV)
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