Virüs sosyal medyayı da uçurdu! Kullanıcı sayısı 7.7 milyara fırladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un 2.4 milyar kullanıcısı var. Youtube ve Whatsapp dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarının her birinde bir milyardan fazla kullanıcı var. Sosyal medya dünyayı değiştirdi. Bu teknolojilerin hızlı ve yaygın bir şekilde benimsenmesi haberlerden bilgiye nasıl eriştiğimize kadar her şeyi değiştiriyor. Facebook'u bir milyardan fazla kullanıcıyla YouTube, Instagram ve WeChat takip ediyor. Tumblr ve TikTok, yarım milyardan fazla kullanıcıyla bu uygulamaların arkasından geliyor.

TÜRK GENÇLİĞİ DÜNYA YEDİNCİSİ

Dünyanın bazı bölgeleri ve özellikle de gelişmiş ülkelerde kullanım oranları oldukça yüksek. Gençler sosyal medyayı daha sık kullanma eğiliminde. Aslında, internete erişimin neredeyse evrensel olduğu gelişmiş ülkelerde, genç yetişkinlerin büyük çoğunluğu kullanıcı. 16 ila 24 yaş arası OECD ortalaması yüzde 90'a yakın. Türkiye ise yüzde 88.1 ile dünyanın yedinci büyük genç kitlesine ev sahipliği yapıyor.

2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA BAŞLADI

Aylık bir milyon aktif kullanıcıya ulaşan ilk sosyal medya sitesi MySpace'di. 2004'te bu kilometre taşına ulaştı. Bu muhtemelen bildiğimiz gibi sosyal medyanın başlangıcı. 2004'ten beri aylık aktif kullanıcı sayısı hızla artıyor. Facebook, YouTube ve Reddit gibi on ya da daha fazla yıldır olanlar da var, TikTok gibi Eylül 2016'da piyasaya sürülen de. Ancak sayıları hızla artıyor.

KULLANICIYA SUNULAN HİZMET DEĞİŞİYOR

Son on yılda hayatta kalan sosyal medya platformlarının çoğu, kullanıcılara sunduklarında önemli ölçüde değişti. Örneğin twitter, kullanıcıların başlangıçta video veya resim yüklemesine izin vermedi. 2011'den beri bu mümkün ve bugün twitter'da görüntülenen içeriğin yüzde 50'sinden fazlası resim ve video içeriyor.

YAŞA GÖRE KULLANIM DA FARKLI

Snapchat ve Instagram için 'genç' uygulamalar da var. Bu platformların popülaritesi yaşla birlikte çok hızlı düşüyor. 25 yaşın altındaki kişilerin çoğunluğu Snapchat (yüzde 73) kullanırken 65 yaş üstü insanların sadece yüzde 3'ü Snapchat kullanıyor.