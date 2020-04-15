iPhone SE 2020 özellikleri

Yeni uygun fiyatlı iPhone'un 4.7 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 1334×750 piksel çözünürlük sunuyor. Retina HD olarak adlandırılan ekranın piksel yoğunluğu 326 ppi, kontrast oranı ise 1400:1 seviyesinde. 625 nit parlaklığa ulaşabilen ekranın alt kısmında parmak izi okuyucu yani Touch ID sensörü yer alıyor.

Bu tasarım iPhone 6 ile hayatımıza girdiği için beşinci kez kullanılmış oldu.

iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic'in yenilenen iPhone SE'de karşımıza çıkması oldukça sevindirici. 7 nm+ fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.65 GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci üst seviye bir performans sunuyor.

RAM her zamanki gibi Apple tarafından açıklanmadı. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

Arkada 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. Altı bileşenli bu lens ile 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabilirken, gece çekimleri için True Tone LED flaş ile güçlendirilmiş durumda. Aynı zamanda sarsıntıları minimum seviyeye indirmesi için optik imaj sabitleyici bulunuyor.

4K / 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen ve bu sırada 8 Megapiksel fotoğraf çekebilen yeni iPhone SE'nin ön kısmında 7 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip kamera bulunuyor. Ön kameranın video çekim yeteneği 1080p / 30 FPS ile sınırlı.

67.3 x 138.4 x 7.3 mm boyutlarındaki telefon, 148 gram ağırlığında. Wi-Fi 6, Gigabit LTE ve eSIM teknolojisinin kullanılabildiği ülkelerde çift SIM desteği bulunan telefon, ikinci nesil Touch ID parmak izi okuyucu ile karşımıza çıkıyor.

Kablosuz şarj desteğine sahip olan cihazın kutusundan 5W şarj adaptörü çıkıyor olması kullanıcılara üzerken, IP67 sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı.

YENİ İPHONE SE 2020 FİYATI

ABD'de 399 dolar başlangıç fiyatına sahip olan telefonun ülkemizdeki fiyatı belli oldu. 5299 TL başlangıç fiyatına sahip olan telefonun 128 GB'lık versiyonu 5749 TL, 256 GB'lık versiyonu ise 6599 TL fiyat etiketine sahip.

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