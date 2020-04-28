Corona virüs salgını birçok üreticinin planlarını değiştirmesine neden oldu. iPhone 12'nin ileri bir tarihe erteleneceği, satışının ekim veya kasım ayına sarkabileceğine dair bir takım iddialar ortalıkta dolanıyordu. Üretimin ertelenmesi sebebiyle bu durumun yaşanacağı söyleniyordu. Nisan ayının ilk günlerinde ise Apple'ın iPhone 12 modellerinin gecikmemesi için çabaladığı ile ilgili haberler ortaya çıkmıştı.

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ÜÇ MODEL GELİYOR

Bugün Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre ise iPhone 12 üretimi yaklaşık 1 ay gecikecek. Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre karşımıza 3 farklı iPhone modeli çıkacak. Bu modellerin 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç ekran büyüklüklerine sahip olmaları bekleniyor.

Apple normal şartlarda yaz aylarında üretime başlıyor ve Eylül ayında yeni modelleri tanıtıyordu. Eylül ayının başında tanıtılan modeller ayın sonunda ise satışa sunuluyordu. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, Temmuz - Eylül ayları arasında üretimi gerçekleştirecek.

Üretimin bir ay gecikeceği iddia edilse de bu durumun tanıtım tarihini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Üretim gecikse de yeni iPhone modelleri Eylül ayında karşımıza çıkabilir. Fakat ürünün satışa sunulması 1 ay ertelenebilir. Kısacası iPhone 12 ailesi Eylül ayında tanıtılsa da Ekim veya Kasım ayında satışa sunulabilir. (Webrazzi)