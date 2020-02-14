Apple’ın açığını bulan genç, ödülünü depremzedelere bağışladı | Video

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan Çayan Temel(21), Dünya’nın önde gelen şirketlerinden olan Apple’ın açığını yakaladı. Karşılığında 2 bin lira para ödülü alan Temel, ödülü Elazığ’daki depremzedelere bağışladı.

"BAĞIŞ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Çayan Temel çalışmaları sonucunda Apple şirketinin sınırsız kredi açığını buldu. Temel, Apple ile iletişime geçerek açığının bilgisini verdi. Karşılığında 2 bin lira para ödülü alırken aynı zamanda Apple ücretli uygulamalarının tümünü ücretsiz indirme imkanı buldu. Çayan Temel: "Bir süre önce bir açığa denk geldim ve bu açığa 'Apple sınırsız kredi açığı' ismini koydum. Bu açık sayesinde Apple'deki tüm ücretli uygulamaları ve uygulama içi alımların hepsini ücretsiz bir şekilde alabiliyor ve indiriyorum. Kullanıcılar zarar görmesin ve farklı yerlere çekilmesin diye Apple tarafından hatayı kapattırdım. Karşılığında ise 2 bin lira maddi bir ödülü gönderdiler. Bu tarihte deprem yeni yaşanmıştı ve bende Kızılay aracılığıyla depremzedelere bağışladım. Hatalar keşfetmeye devam edeceğiz ve ödül almaya devam edersek bunların hepsini yardıma ihtiyacı olan bölgelere bağışlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.