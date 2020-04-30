Ubisoft'un yeni oyunu için geri sayım başladı. Ubisoft Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunun ismi açıklandı: Assassin's Creed Valhalla...

Oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Ubisoft'un yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımla birlikte Assassin's Creed serisinin yeni oyununun ismi belli oldu. Assassin's Creed Valhalla olarak belirtilen oyunun dünya promiyeri tanıtım fragmanı 30 Nisan 18.00'da yayınlanacak.

Bosslogic , 29 Nisan'da canlı yayın sırasında oyunun Viking çağında gerçekleşeceğini duyurmuştu.

TÜRKÇE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Ubisoft, tamamen yerelleştirilmiş Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının Türkçe olarak yayına alındığını duyurdu. 2019 yılının Eylül ayında da Türkçe Ubisoft YouTube kanalı açılmıştı.

Bu kanallar Türkiye'deki oyuncu camiasına düzenli olarak güncel haberler ve eğlence olanakları sunacak - Watch Dogs: Legion, Gods & MonstersTM ve Roller ChampionsTM gibi ileride çıkacak oyunlara ek olarak Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Brawlhalla gibi mevcut oyunlar için de en yeni Ubisoft haberlerini, videolarını ve etkinliklerini paylaşacak. (Hürriyet)