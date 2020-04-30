Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Akıllı telefonlar artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Günlük hayatımızın bir parçası oldu. İşlerimizi oturduğumuz yerden sadece birkaç tıkla telefon aracılığı ile yapabiliyoruz. Her ne kadar akıllı telefonlar insanların hayatını kolaylaştırsa da, herkesin mobil cihazlardaki ortak sıkıntısı ise şarj! Android telefonlarda veya iPhone'larda güç tasarruf modları var, bunlar daha uzun kullanım sunuyor. Fakat her şeye rağmen şarjınızın hızlı azalmasından şikayetçiyseniz bunun suçlusu kullandığınız uygulamalar olabilir. Bu uygulamaların arka planda çalışması şarj tüketimini arttırıyor. Sizler için şarj düşmanı uygulamaları listeledik.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
13:22
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
13:39
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