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Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Günlük hayatımızın bir parçası oldu. İşlerimizi oturduğumuz yerden sadece birkaç tıkla telefon aracılığı ile yapabiliyoruz. Her ne kadar akıllı telefonlar insanların hayatını kolaylaştırsa da, herkesin mobil cihazlardaki ortak sıkıntısı ise şarj! telefonlarda veya iPhone'larda güç tasarruf modları var, bunlar daha uzun kullanım sunuyor. Fakat her şeye rağmen şarjınızın hızlı azalmasından şikayetçiyseniz bunun suçlusu kullandığınız uygulamalar olabilir. Bu uygulamaların arka planda çalışması şarj tüketimini arttırıyor. Sizler için şarj düşmanı uygulamaları listeledik.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 13:39
Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Şarjınızın hızlı şekilde azalmasının en büyük sebeplerinden biri belki de kullandığınız uygulamalar olabilir. Bu uygulamaların arka planda çalışması şarj tüketimini arttırıyor. İşte o uygulamalar...

Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Facebook

Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor.

Bakın diğer hangi uygulamalar telefonun pil ömrünü sömürüyor?

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Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Whatsapp

Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.

Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Antivirüs Programları

Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!

Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Snapchat

En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.

Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...

Şarj düşmanı uygulamalar! Şarjı saniye saniye emen uygulamaların listesi açıklandı

Skype

Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.

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