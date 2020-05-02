Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Nisan ayı başında düzenlediği etkinlikte yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy M11'i tanıtmıştı. Bu tanıtımda yeni akıllı telefonun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgi paylaşmayan Samsung, sessiz sedasız yeni akıllı telefonunu ülkemizde satışa çıkardı.

Samsung Galaxy M11 satış fiyatı 1.379 TL olarak belirlendi. Satışa sunulan modelin mevcut renkleri ise mavi, siyah ve menekşe renklerinden oluşuyor.

SAMSUNG GALAXY M11'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Galaxy M11'in teknik özelliklerine baktığımızda bizi Sonsuz-O ekran tasarımına sahip 6.4 inç büyüklüğünde HD+ bir ekran karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 720 x 1560 piksel.

Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ana kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip. Bu kameraya 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera ile 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 ön kamera bizi karşılıyor.

Galaxy M11 gücünü 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Cortex A53 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan telefonda microSD kart yuvası yer alıyor.

Parmak izi okuyucusu arka kısma yerleştirilen Galaxy M11, 5.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip ve 15W hızlı şarj destekli Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. 197 gram ağırlığındaki telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Nano SIM tipi kullanılan modelde çift SIM kart desteği de bulunuyor.

Galaxy M11 kutusundan Android 10 tabanlı One UI 2.0 işletim sistemiyle beraber çıkıyor.(Shiftdelete)