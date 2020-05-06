Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarını endişelendiren iddialar Forbes'in haberinde ortaya çıkmıştı. İddialara göre Xiaomi, kendi internet tarayıcıları Mi Browser ve Mint Browser üzerinden kullanıcıların izni olmadan veri topluyordu. Üstelik veriler iddialara bakılırsa tarayıcı gizli modda olsa dahi toplanabiliyordu. Yani Xiaomi gizli modda olsanız bile sizin kullanım alışkanlıklarınızı görebiliyordu. Şirket, kullanıcılardan veri toplandığını ancak bu verilerin izinli bir şekilde, anonim olarak elde edildiğini söylemiş, gizli modda ise hiçbir şekilde veri toplamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Xiaomi tarayıcıları için bir güncelleme dahi yayınladı. Yayınlanan güncellemelerden sonra Xiaomi tarafından bugün bir açıklama daha geldi.

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İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Xiaomi yaptığı basın duyurusunda, şirket hakkında çıkan kişisel verileri izinsiz topladığına dair iddialara yanıt verdi. Firma, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Xiaomi konu hakkındaki gelişmelerin takip edilebilmesi açısından resmi blog sayfasını da duyurusunda paylaştı. (Mynet)

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