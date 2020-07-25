Çinli Xiaomi’nin fiyat performans sırrı ne? Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro - Mi Note 10 özellikleri inceleme... | Video

Çinli akıllı cep telefonlarının uygun fiyatları yüksek performans sunuyor mu? Çin malı akıllı cep telefonları batılı rakipleri ile nasıl baş edecek? Redmi Note 9S serisi ve Mi Note 10 kutusunu açıyoruz. Redmi Note 9 Serisi (Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro ) özellikleri neler? Çinli Xiaomi’nin stratejisini ürünler üzerinden İncelemeye başlıyoruz. Xiaomi’nin sırrı nedir? Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, Çinli üreticilerin uygun fiyata yüksek performans sunma stratejisinin başarıya ulaşıp ulaşamadığını değerlendirdi! Çinli akıllı telefon şirketini Xiaomi'nin ardında yatan veri stratejisine yakından bakalım... İşte Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro - Mi Note 10 fiyat performans incelemesi...