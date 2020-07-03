Oppo Find X2 256 GB inceleme! İşte 'Güzelleştiren kamerası' ile Oppo Find X2'nin özellikleri... | Video
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Heyecanı sabitleyen kameralı telefon: Oppo Find X2! Performans için tasarlanan 6.7 inç ekran ve 3’lü kamera ile Oppo Find X2’nin gözünden bir şey kaçmıyor! Çekilen hareketli videolarda titremeleri sabitliyor. Uzak ya da yakın fark etmeden video ve fotoğraf çekimine izin veren Find X2’in kamerası 3 cm kadar yakın çekimlere izin veriyor. Selfie çekimleri için 32 megapiksellik ön kamerası portre fotoğraflarda güzelleştiriyor. Sabah Gazetesi Teknoloji yazarı Timur Sırt, güzelleştiren kameralı Oppo Find X2'in kutusunu açtı ve sizler için özelliklerini inceledi...
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