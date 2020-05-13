Android akıllı telefonlar geçtiğimiz yıldan beri ekran yenileme hızı daha yüksek olan modellerler karşımıza çıkıyor. Özellikle amiral gemisi olarak adlandırdığımız üst düzey modeller 90 veya 120Hz ekran yenileme hızı özelliklerine sahip olarak kullanıma sunuluyor.

120Hz ekran yenileme hızı özelliği telefonu çok daha akıcı bir hale getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse günümüz akıllı telefonlarında genelde 60Hz yenileme hızı kullanıyor. Aradaki farkı yazarak anlatmak gerçekten zor. Fakat 120Hz yenileme hızına sahip olan bir akıllı telefon kullandığınızda akıcılık farkını bariz bir şekilde görebiliyorsunuz.

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Örneğin geçtiğimiz haftalarda incelediğimiz Samsung Galaxy S20 Ultra ve Oppo Find X2 modelleri 120Hz yenileme hızı özelliğine sahiptiler. Bildiğiniz gibi iPhone 12 ailesinin 3 model ile karşımıza çıkması bekleniyor. Gelen sızıntılara göre ise yüksek fiyat etiketine sahip olması beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 120Hz yenileme hızı özelliğine sahip olacak.

Tüm iPhone 12 ailesinin OLED ekran panelleri kullanması da bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan iPhone 11 modeli LCD ekran kullanıyordu. 120Hz yenileme hızı özelliğinin iPad Pro modellerinde kullanıldığını da hatırlatalım. iPad Pro modellerinde bulunan ProMotion özelliği ise 120Hz yenileme hızı sunuluyor. Söz konusu özelliğin iPhone 12 ailesinde de karşımıza çıkması pek sürpriz olmayacak. (Webrazzi)

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