Apple'dan baştan sona dev güncelleme! İşte iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur ile gelen yenilikler | Video

Apple'dan beklenen dev güncelleme geldi! Apple yeni dev güncelleme paketi ile nereye yol alıyor? İntel işlemci ailesi ile bağlarını kopartacağını açıklayan Apple'dan dev güncelleme! Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt dünya devi Apple'ın yeni stratejisini sizler için yorumladı! İşte dünya teknoloji devi Apple'ın yeni iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ve macOS Big Sur ile kuracağı Apple ekosistemi tasarımı...