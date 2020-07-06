Chrome 86 sürümünün getireceği özellikler hakkında inceleme yapan WindowsClub, tarayıcının yeni sürümünde deneysel bir özellik yer aldığını fark etti. Söz konusu özellik, arka planda çalışan Chrome sekmelerinde JavaScript zamanlayıcılarını ve izleyicilerini kapatarak önemli bir miktarda şarj tasarrufu sağlıyor.

36 arka plan sekmesi ve bir 'boş' ön plan sekmesi bulunan Chrome penceresiyle yapılan ilk testte iki saate kadar pil tasarrufu sağlandı. Çoğumuzun hiçbir zaman 36 arka plan sekmesi açmadığımızı düşünürsek bu test pek de etkileyici gelmeyebilir.

Google insan olsaydı ne olurdu

YouTube'da sürekli olarak video oynatılan başka bir testte ise 36 dakika kadar kullanım süresi artışı tespit edildi. Dizüstü bilgisayarların saatlerle ölçülen şarj ömrünü düşündüğümüzde 36 dakikalık farkın devrimsel olmasa da fayda sağlayabileceği söylenebilir.

Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken nokta, bunun yalnızca deneysel bir özellik olması. Yani Google, söz konusu özelliği Chrome 86'nın kararlı sürümü için de yayınlayabileceği gibi özelliği tamamen iptal edebilir ya da sonraki Chrome sürümlerine erteleyebilir. (Webtekno)