Google Chrome dizüstü bilgisayararın pil ömrünü uzatabilir! Chrome 86'nın detayları belli oldu
Google Chrome dünyanın en popüler web tarayıcısı konumunda. Birçok özellik sunuyor. Ancak açık konuşmak gerekirse tam bir RAM canavarı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarlarda da pil ömründen yiyor. Google, Chrome'a yeni özellikler eklerken perfomansını da iyileştirmek için geliştirmeler yapıyor. Son raporlara göre Chrome 86'nin deneysel özelliklerinden birinde yapılan bir test, tarayıcının yeni sürümüyle 2 saate kadar daha uzun batarya süresi sunabileceğini gösteriyor. İşte detaylar...
Chrome 86 sürümünün getireceği özellikler hakkında inceleme yapan WindowsClub, tarayıcının yeni sürümünde deneysel bir özellik yer aldığını fark etti. Söz konusu özellik, arka planda çalışan Chrome sekmelerinde JavaScript zamanlayıcılarını ve izleyicilerini kapatarak önemli bir miktarda şarj tasarrufu sağlıyor.
36 arka plan sekmesi ve bir 'boş' ön plan sekmesi bulunan Chrome penceresiyle yapılan ilk testte iki saate kadar pil tasarrufu sağlandı. Çoğumuzun hiçbir zaman 36 arka plan sekmesi açmadığımızı düşünürsek bu test pek de etkileyici gelmeyebilir.
Google insan olsaydı ne olurdu
YouTube'da sürekli olarak video oynatılan başka bir testte ise 36 dakika kadar kullanım süresi artışı tespit edildi. Dizüstü bilgisayarların saatlerle ölçülen şarj ömrünü düşündüğümüzde 36 dakikalık farkın devrimsel olmasa da fayda sağlayabileceği söylenebilir.
Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken nokta, bunun yalnızca deneysel bir özellik olması. Yani Google, söz konusu özelliği Chrome 86'nın kararlı sürümü için de yayınlayabileceği gibi özelliği tamamen iptal edebilir ya da sonraki Chrome sürümlerine erteleyebilir. (Webtekno)