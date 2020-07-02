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iPhone'un özelliği 'e oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

, 11 üzerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni nesil işletim sistemiyle birlikte Android cihazlar baştan sona değişecek ve birçok özellik kazanacak. Bununla birlikte Google, 'ın teknolojisine benzer bir özelliği Android cihazlara getiriyor. AirDrop, Apple cihazlar arasında kablosuz olarak hızlı dosya transferi yapmasını sağlayan bir özellik. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:40
iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

Son dönemde 'deki özelliklerin 'a gelmesine alışmıştık. Ancak görünen o ki bu sefer bu durum tersine döndü.

iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

Zira The Verge'de yer alan habere göre, kullanıcılarının bir süredir hayatını kolaylaştıran özelliğin bir benzeri için çalışmalara başladı.

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iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

Aynı habere göre, 'ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan teknolojisinin benzeri cihazlara geliyor.

iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

'in sahibi olan 'Nearby Sharing' olarak adlandırılan bu özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.

iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.

iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...

Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

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