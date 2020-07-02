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iPhone'un özelliği Android'e transfer oluyor! Android telefonlarda bakın ne olacak...
Google, Android 11 üzerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni nesil işletim sistemiyle birlikte Android cihazlar baştan sona değişecek ve birçok özellik kazanacak. Bununla birlikte Google, Apple'ın AirDrop teknolojisine benzer bir özelliği Android cihazlara getiriyor. AirDrop, Apple cihazlar arasında kablosuz olarak hızlı dosya transferi yapmasını sağlayan bir özellik. İşte konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2020
17:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
17:40
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