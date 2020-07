iOS 14, pek çok yeni özelliği içinde barındırıyor; ancak özellikle de gizlilik ve güvenlik tarafında kullanıcılar için önemli yenilikler getiriyor. Bu özelliklerden biri sayesinde herhangi bir uygulama iPhone'lardaki panoda bulunan verilere erişim sağlamaya çalışırsa kullanıcılara bu yönde bir bildirim yollanacak. Bu sayede kullanıcılardan habersiz uygulamaların gelişigüzel panodaki verilere erişmesinin önüne geçilecek.

iOS 14 ile birlikte gelen bu özellik, pek çok uygulamanın tamamen casusluk amacıyla panodaki bu verilere eriştiğini ortaya çıkardı. "Evrensel Pano" adı verilen bir özellik kullandığında panoya erişen bu uygulamalar kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, bankacılık bilgileri ve çok daha fazlasını içerebilecek birçok veriye ulaşabiliyor.

Peki iOS 14, hangi uygulamaların casusluk yaptığını keşfetmiş?

LinkedIn

Call of Duty

Fruit Ninja

PUBG Mobile

Accuweather

AliExpress

Google News

Tik Tok

Reddit

Overstock

Paetron

ABC News

Al Jazeera English

CBC News

CBS News

CNBC

Fox News

News Break

New York Times

NPR

ntv Nachrichten

Reuters

Russia Today

Stern Nachrichten

The Economist

The Huffington Post

The Wall Street Journal

Vice News

Hotels.com

Hotel Tonight

The Weather Network

Sky Ticket

TruCaller

ToTalk

Tok

Viber

Weibo

Zoosk

8 Ball Pool

Amaze!!!

Bejeweled

Block Puzzle

Classic Bejeweled

Classic Bejeweled HD

Golfmasters

Plants vs Zombies Heroes

Bed Bath & Beyond

(Hürriyet)