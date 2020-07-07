Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan MIUI 12 arayüz güncellemesi, Xiaomi telefonlara pek çok yeni özellik kazandıracak. Örneğin Dark Mode 2.0 yani yeni koyu arayüz modu, aktarıldığı kadarıyla 42 sistem uygulaması ve 20'den fazla popüler uygulama ile derin entegrasyon getiriyor.

Güvenlik tarafında da önemli yenilikler sunacak olan güncelleme sonrası uygulamalara artık tek seferlik erişim izni (Kamera, konum, mikrofon gibi) verilebilecek ve her seferinde size sorması istenebilecek.

Aynı şekilde güvenilmez bulunan uygulamalara sınırlama getiren yeni arayüz, bu uygulamaların hassas verilere erişmesinin de önüne geçecek.

PEKİ MIUI 12 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA YÜKLENEBİLECEK?

Henüz takvim netleşmese de, ilerleyen haftalarda MIUI 12 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar şöyle:

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi 8/Mi 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi 9 SE

Mi Mix 2

Mi 6X

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Mi CC9E

Mi Note 3

Mi Max 3

Mi 8 Youth Edition

Mi 8 SE

Redmi S2

Redmi Note 8

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi Y3

Redmi Note 7S

Redmi Note 6 Pro

Redmi 4X

Redmi Note 4X

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

(Hürriyet)