Hangi Xiaomi telefonlar MIUI 12 güncellemesini alacak?
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni güncellemesi MIUI 12 merakla bekleniyor. Birçok yeniliğin olduğu güncellemeyi alacak Xiaomi telefon modelleri de belli oldu. İşte MIUI 12 yükleneceği telefonlar...
Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan MIUI 12 arayüz güncellemesi, Xiaomi telefonlara pek çok yeni özellik kazandıracak. Örneğin Dark Mode 2.0 yani yeni koyu arayüz modu, aktarıldığı kadarıyla 42 sistem uygulaması ve 20'den fazla popüler uygulama ile derin entegrasyon getiriyor.
Güvenlik tarafında da önemli yenilikler sunacak olan güncelleme sonrası uygulamalara artık tek seferlik erişim izni (Kamera, konum, mikrofon gibi) verilebilecek ve her seferinde size sorması istenebilecek.
Aynı şekilde güvenilmez bulunan uygulamalara sınırlama getiren yeni arayüz, bu uygulamaların hassas verilere erişmesinin de önüne geçecek.
PEKİ MIUI 12 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA YÜKLENEBİLECEK?
Henüz takvim netleşmese de, ilerleyen haftalarda MIUI 12 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar şöyle:
Mi MIX 3
Mi MIX 2S
Mi 8/Mi 8 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Mi CC9
Mi CC9 Pro
Mi 9 SE
Mi Mix 2
Mi 6X
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Mi CC9E
Mi Note 3
Mi Max 3
Mi 8 Youth Edition
Mi 8 SE
Redmi S2
Redmi Note 8
Redmi 6
Redmi 6A
Redmi 6 Pro
Redmi Note 5
Redmi Y3
Redmi Note 7S
Redmi Note 6 Pro
Redmi 4X
Redmi Note 4X
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro Max
(Hürriyet)