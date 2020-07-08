Google geçen ay, Google Play'de yer alan ve Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü niyetli uygulamayı tespit edip Google Play'den kaldırdı. Kötü amaçlı uygulamalar, Rio Reader LLC isimli aynı geliştirici tarafından oluşturulmuştu ve uygulamalar, kaldırmadan önce 2,34 milyondan fazla kez indirilmişti. Uzmanlar kullanıcıların cihazlarından bu uygulamaları mutlaka silmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

2019 YILINDAN BERİ FACEBOOK GİRİŞ BİLGİLERİ ÇALINIYOR

Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kâğıdı, el feneri, dosya yöneticileri ve mobil oyunlar gibi meşru uygulamaları taklit eden kötü amaçlı uygulamalar, Facebook kullanıcılarının giriş bilgilerinin çalınmasına neden olan aynı kötü amaçlı kodu paylaşıyordu. Uygulamaların çoğu 2019 yılında oluşturulmuş gibi görünüyor ve indirme sayısı 10.000 ile 500.000 arasında değişiyor. Bu durum, uygulamaların birçok Facebook kullanıcısının kimlik bilgilerini toplayabilecek zamanları olduğu anlamına geliyor. Google, yılbaşından bu yana platformundan adware veya güvenli olmayan uygulamaları kaldırıyor. Tüm sahte uygulamalar zamanında keşfedilip kaldırılmasa da Android kullanıcıları bunları tespit etmede önemli bir rol oynayabilir.

"HEMEN SİLİN!"

Uzmanlar bu uygulamaların arka planda başka güvenlik zafiyetleri yaşatabileceğini vurguladığını belirterek, "Bir dahaki sefere bir uygulamayı indirmek istediğinizde, yorumlara ve indirme sayısına dikkat edin" dedi. Güvenlik uzmanları tek kelimeyle anlatılmış, dört veya beş yıldızlı yorumlara sahip profesyonel görünümlü uygulamaların çoğunun, aslında başka bir amaç için geliştirilmiş olabileceği uyarısında bulunarak bu uygulamaların hemen silinmesi ve Facebook şifrelerinin değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle bilinmeyen uygulamalara Facebook ve Google giriş bilgileri kullanılarak bağlanılmasını pek güvenilir bulmadığını belirten uzmanlar, "Siber saldırganlar bu konuda çok yetenekli ve uygulamaları çok iyi bir şekilde bire bir taklit edip kullanıcıların Facebook hesap şifrelerini ele geçirebiliyor. Birçok insan için yeni hesap açmak her ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da, sonradan yaşayacağımız güvenlik problemlerini düşünerek yeni hesap oluşturulmasını ve bu hesaplarda farklı şifreler kullanılmasını öneriyorum." ifadelerinde bulunuyor.

Facebook giriş bilgilerini çaldığı için Google Play'den kaldırılan uygulamalar şöyle:

1. Super Wallpapers Flashlight

2. Padenatef

3. Wallpaper Level

4. Contour level wallpaper

5. Iplayer & iwallpaper

6. Video maker

7. Color Wallpapers

8. Pedometer

9. Powerful Flashlight

10. Super Bright Flashlight

11. Super Flashlight

12. Solitaire

13. Accurate scanning of QR code

14. Classic card game

15. Junk file cleaning

16. Synthetic Z

17. File Manager

18. Composite Z

19. Screenshot capture

20. Daily Horoscope Wallpapers

21. Wuxia Reader

22. Plus Weather

23. Anime Live Wallpaper

24. iHealth step counter

25. Com.tyapp.fiction