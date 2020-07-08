Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı
Google, Android 11'le birlikte yeni hizmetleri ve uygulamaları üstünde çalışmalara devam ediyor. Mevcut olan uygulamalarında da değişiklikler yapıyor. Bununla birlikte kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen servislerini de kapatıyor. Mountain View merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz yıllarda bazı uygulamalarının fişlerini çekmişti. Google geçtiğimiz yıl kullanıcıların hesaplarını sildiği Google Plus'ı da tamamen kapattı.
Giriş Tarihi: 08.07.2020
10:38
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
10:47
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