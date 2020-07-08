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o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

, 11'le birlikte yeni hizmetleri ve uygulamaları üstünde çalışmalara devam ediyor. Mevcut olan uygulamalarında da değişiklikler yapıyor. Bununla birlikte kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen servislerini de kapatıyor. Mountain View merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz yıllarda bazı uygulamalarının fişlerini çekmişti. Google geçtiğimiz yıl kullanıcıların hesaplarını sildiği Google Plus'ı da tamamen kapattı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:47
Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Plus da katıldı. Geçtiğimiz dönemde kullanıcılara ait hesapları silen şirket Google Plus'ın fişini sonunda resmen çekti.

Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

9 yıl önce kullanıma giren Plus'ın yerini alan Google Currents dün itibari ile App Store ve Google Play Store'daki yerini aldı.

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Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

Currents, Google Plus'ın aksine sadece kurumsal müşterilerin kullanabildiği bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor.

Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

Ancak sosyal ağ Plus şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İşte Google'ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu.

Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Spaces'ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

Google o uygulamanın fişini çekti! Resmen kapatıldı

2005'te kurulan anlık mesaj servisi Talk 2017'da kapatılmıştı.

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