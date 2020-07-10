Bugün iPhone ve iPad kullanıcılarının başını ağrıtan bir durum meydana geldi. Çünkü bu cihazlarda uygulamalarda sorun yaşanıyor. Olay Twitter'da ortaya çıktı, yapılan şikayetler üzerine Spotify'da bir problem olduğu sanılmıştı. Fakat asıl sorunun ise iPhone ve iPad'lerden kaynaklandığı belirlendi. Spotify, Android cihazlarda rahatça açılırken, iPhone ve iPad'de ise sorun çıkartıyor.

Tabii ki durum sadece Spotify ile sınır değil. Çünkü Reddit, NeoGAF, MacRumors, Apple destek forumlarında bu konuyla ilgili olarak açılan başlıklar ve şikayetler var. Bazı kullanıcılar Safari'nin açılmadığını, bazıları sipariş verdikleri bir takım yerel uygulamaların çalışmadığını dile getiriyor. Yani sorun Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanıyor.

SORUNUN KAYNAĞI NEDİR? IPHONE VE IPAD UYGULAMALARI NEDEN ÇÖKÜYOR?

Şimdilik Apple cephesinden gelen bir açıklama yok. Ancak kullanıcılar ve bu sorunun izini süren bazı yazılım geliştiriciler, sorunun Facebook olduğunu ileri sürdü.

Problemin FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklandığı ve bu yüzden uyuglamaların çalışmadığı ve çöktüğü belirtiliyor.

Çöken uygulamalar arasında Facebook, Twitter, Spotify, Safari, Instagram, Pinterest gibi uygulamalar var. Bazı yerel uygulamalar da açılmıyor.

ÇÖZÜM VAR MI?

Açıkçası çöken uygulamalar için kesin bir çözüm yok. Bazı kullanıcılar cihazlarını yeniden başlatma, uygulamayı silip yeniden yükleme gibi şeyler yapsa da, uygulamaların çökmeye devam ettiği belirtiliyor.

Uygulamalara birkaç kere girip çıkınca sorunun düzelebildiği belirtiliyor. Bunun dışında açılmayan uygulamaları uçak modundayken açıp sonra da uçak modundan çıkıp çalıştırabilirsiniz. Geçici olarak sunulan bu çözümlerin garantisi yok. Forumlarda ve sosyal medyada yazdığı kadarıyla bu iki geçici çözümü deneyip, uygulamaları hiç açamayan kişiler var.