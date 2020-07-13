Far Cry 6, Yara denilen tropikal bir adada geçiyor. Oyuncular Dani Rojas adında bir karakteri yönetiyor. FPS türündeki oyun geniş bir haritaya sahip. Oyunda Giancarlo Esposito ve Anthony Gonzalez yer alırken, müzikler ise Pedro Bromfman'a emanet edilmiş.

Ubisoft ayrıca, Far Cry 6 için Gold, Ultimate ve Collector's sürümlerinin ön siparişe açıldıklarını duyurdu. Ultimate Sürüm temel oyun, Season Pass ve Jungle Expedition paketi, Croc Hunter paketi ve Vice paketini içeren Ultimate paketi içerecek.

Collector's Sürümü temel oyun, Season Pass, Ultimate paket, oyundaki alev makinesi "Tostador"un üst düzey bir replikası, ünlü sanatçı Tobatron tarafından tasarlanan tek sayfalık "Birleştirme Talimatı", Tobatron'un ikonik sanat tarzına dayanan eşsiz bir Koleksiyon Kutusu, özel Steelbook, 64 sayfalık Çizim Kitabı, 10 çıkartmalık bir set, Chorizo anahtarlığı, bir harita ve seçkin oyun müziklerini içeriyor.

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Far Cry 6'yı ön sipariş veren oyuncular Libertad Paketine erişebilecekler. İçeriğinde Chorizo için "Libertad Kıyafeti" ve gelişmiş bir disk atar silahı olan "Discos Locos" bulunuyor.

Far Cry 6'yı Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, Xbox Series X ve PlayStation 5 çıktığında ellerindeki sürümü ilave bir ücret ödemeden yeni nesle yükseltebilecek.

FAR CRY 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ubisoft'un resmi açıklamasına göre Far Cry 6, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia ve Windows PC'de yalnızca Epic Games Store ve Uplay'de 18 Şubat 2021'de satışa sunulacak.