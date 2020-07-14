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'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğu ortaya çıktı

Gök bilimciler, 'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı. Space.com'un haberine göre, Alman Uzay Merkezinde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

AY'IN SANILANDAN DAHA GENÇMİŞ
14 Temmuz 2020, Salı Güncelleme : 16:54:59

AA

Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalanan ekip, Dünya'nın uydusunun 4,425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

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Çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4,510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.

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