HaberlerGaleriNASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi
NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi
NASA, Mars'a göndermek istediği yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını ertelemek zorunda kaldı. Normalde Perseverance, 17 Temmuz'da uzaya fırlatılacaktı, ancak bu tarih 30 Temmuz'a çekildi. Tabii ki NASA sadece Mars'ı araştırmıyor. Güneş Sistemindeki diğer gezegenler, dış uzay ve asteroidler üstünde çalışmalar yapıyor. NASA'nın asteroidlerle ilgili yeni bir projesi var, bu proje açık olmak gerekirse dünya ekonomisinde dengeleri değiştirebilir. Uzun zamandan beridir asteroidlerdeki değerli madenler insanoğlunun hedefinde bulunuyor. NASA'nın uzay aracı göndermek istediği, değerli madenlere sahip olan asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2020
13:31
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
14:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ