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'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

, Mars'a göndermek istediği yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını ertelemek zorunda kaldı. Normalde Perseverance, 17 Temmuz'da uzaya fırlatılacaktı, ancak bu tarih 30 Temmuz'a çekildi. Tabii ki NASA sadece Mars'ı araştırmıyor. Güneş Sistemindeki diğer gezegenler, dış ve asteroidler üstünde çalışmalar yapıyor. NASA'nın asteroidlerle ilgili yeni bir projesi var, bu proje açık olmak gerekirse dünya ekonomisinde dengeleri değiştirebilir. Uzun zamandan beridir asteroidlerdeki değerli madenler insanoğlunun hedefinde bulunuyor. NASA'nın uzay aracı göndermek istediği, değerli madenlere sahip olan asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:04
NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan aracının yapımına başladığını duyurdu.

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NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu aracının 2022 yılının Ağustos ayında fırlatılmasının planlandığı bilgisinin altı çizildi.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.

NASA'nın yeni projesi dünya ekonomisini değiştirebilir! Değeri şaşkına çevirdi

Aynı habere göre, söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

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