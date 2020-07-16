Twitter, bu güvenlik ihlaline müdahale etmeye çalışırken, şirketin hisselerinde düşüş görülmeye başlandı. Twitter'ın hisseleri borsa kapanışının ardından yüzde 4 düşüş gösterdi. Ele geçirilen hesaplar arasında Apple ve Uber gibi şirketlerin yanı sıra Barack Obama,Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Biden, Warren Buffet ve Jeff Bezos gibi isimler yer alıyor.

Hackerlar, Bitcoin ekosisteminden Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App ve CoinDesk'in hesaplarını da hackledi.

Twitter hesapları nasıl 'hack'leniyor? Ünlülerin Twitter hesapları nasıl 'hack'lenerek şifreleri çalındı? | Video

Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirtirken, hackerlar 100 bin dolar toplamayı başardı. Yine de platfromda paylaşılan tweetlerde 50 bini aşkın hesaptan 8 milyon dolar toplandığı da iddia ediliyor. Twitter'ın resmi hesabından paylaştığı tweet ile konuyla ilgilendiğini açıkladığını da ekleyelim. (Webrazzi)