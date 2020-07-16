Twitter'a büyük şok! Hack olayından sonra düşüşe geçti
Dün akşam aralarında Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Apple ve daha birçok ismin onaylı Twitter hesapları hacklendi. Bu hesaplarda kullanıcıların bitcoin olarak para transferi yapması durumunda iki kat geri ödeme alacağı yazıldı. Hacklenen hesaplarda bitcoin cüzdanları paylaşıldı. Bu olay kısa süre içinde dünya çapında yankı buldu. Twitter resmi hesabından yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını ve olayın araştırıldığını duyurdu. Ses getiren bu olayla birlikte Twitter'ın hisseleri de düştü.
Twitter, bu güvenlik ihlaline müdahale etmeye çalışırken, şirketin hisselerinde düşüş görülmeye başlandı. Twitter'ın hisseleri borsa kapanışının ardından yüzde 4 düşüş gösterdi. Ele geçirilen hesaplar arasında Apple ve Uber gibi şirketlerin yanı sıra Barack Obama,Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Biden, Warren Buffet ve Jeff Bezos gibi isimler yer alıyor.
Hackerlar, Bitcoin ekosisteminden Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App ve CoinDesk'in hesaplarını da hackledi.
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Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirtirken, hackerlar 100 bin dolar toplamayı başardı. Yine de platfromda paylaşılan tweetlerde 50 bini aşkın hesaptan 8 milyon dolar toplandığı da iddia ediliyor. Twitter'ın resmi hesabından paylaştığı tweet ile konuyla ilgilendiğini açıkladığını da ekleyelim. (Webrazzi)