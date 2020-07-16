Twitter hesapları nasıl 'hack'leniyor? Ünlülerin Twitter hesapları nasıl 'hack'lenerek şifreleri çalındı? | Video

Dünyaca ünlü isimlerin Twitter hesaplarının 'hack'lenerek çalınması gündem oldu! Bilgisayar korsanları Twitter hesaplarını nasıl çalıyor? Sosyal medaya hesaplarının şifreleri nasıl hack!lenerek çalınıyor? Bilişim Uzmanı Nabat Garakhonova, bilgisayar korsanlarının, Twitter, FaceBook, Instagram gibi sosyal meday hesaplarını 'hack'leyerek şifrelerini nasıl öğrendiğini ve alınması gerekli güvenlik önlemlerini yorumladı...