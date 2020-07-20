Amiral Gemisi Seviyesinde Nokta Ekran



Redmi Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,53 inç Nokta Ekran ile çarpıcı bir görünüme sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ve IR (kızıl ötesi) Blaster gibi fanların çok sevdiği çeşitli özellikleriyle dikkat çeken Redmi Note 9, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı nano kaplama özelliği de taşıyor. Kullanıcılar Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.

48 Megapiksel dörtlü kamerasıyla üstün video ve fotoğraf kalitesi

Arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9'un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden herhangi bir ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, mükemmel bir bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 Megapiksellik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Redmi Note 9'un 2.39:1 en boy oranıyla çekim yapılabilmesini sağlayan sinematik portre ve video modu, kullanıcıları birer yönetmene dönüştürüyor. Altı farklı kaleydoskop seçeneği sayesinde herkes ilginç ve çarpıcı videolar çekebilme fırsatı yakalarken, yeni belge modu Redmi Note 9'u bir cep tarayıcısına dönüştürüyor.

Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla ve 18W hızlı şarj desteğiyle Redmi Note 9, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli gücü sunuyor.

Güçlü SoCs ile olağanüstü performans

Redmi Note 9, üzerinde barındırdığı MediaTek Helio G85 işlemciyle, yeni çipseti içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 2 x A75 2.0 GHz, 6 x A55 1.8 GHz işlemci, yaklaşık 1000 MHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle 25 fps sağlayan Manhattan 3.0 GPU sayesinde harika bir performans sunuyor.

*Kaynak: Canalys akıllı telefon modelleri satış tahminleri 2019 4. Çeyrek.