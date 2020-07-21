Chrome Android sürümüne bomba özellik geliyor
Google, popüler web tarayıcısı Chrome üstünde geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Mountain View merkezli teknoloji devi Chrome'a eklemek istediği bazı özellikleri corona virüsü nedeniyle ertelemişti. Fakat şirketin planları normal sürecine girmeye başladı. Chrome Android sürümünün yeni bir özelliği ortaya çıktı. Chrome Canary'de henüz deneme aşamasında olan özelliğin yakın zamanda son kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Peki yeni özellik nedir? Neler değişecek? Chrome Android sürümüne ne değişecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
Google Chrome'un Android sürümü için denenen yeni özellik "daha sonra indir" adıyla yer alıyor. Bu özellik ile birlikte Google Chrome kullanıcıları, mobil tarayıcıda indirmelerini planlayabilecek. İndirme için özel bir saat ve tarih belirlenebileceği gibi, Wi-Fi bağlantısı algılandığı zaman otomatik indirme özelliği de kullanıcılara sunulacak. Özellik, Chrome Canary'nin 86 sürümünde test ediliyor.
Chrome Android sürümü için gelen bu özelliği test etmek için, Canary uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ancak Canary uygulaması kararlı sürüm olmadığı için, çeşitli hatalar ile karşılaşabilirsiniz.
Daha sonra indir özelliğini test edebilmek için, Canary uygulamasını açmanız ve adres satırına chrome: // flags yazmanız gerekiyor. Daha sonra indirmeyi etkinleştir seçeneğini aktif hale getirerek, yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.
Daha sonra indir özelliği için birkaç ince ayar daha yapmayı planlayan Google, yeni özelliği yakın zamanda kararlı sürüme getirmeyi planlıyor. (Shiftdelete)