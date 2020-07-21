Google Chrome'un Android sürümü için denenen yeni özellik "daha sonra indir" adıyla yer alıyor. Bu özellik ile birlikte Google Chrome kullanıcıları, mobil tarayıcıda indirmelerini planlayabilecek. İndirme için özel bir saat ve tarih belirlenebileceği gibi, Wi-Fi bağlantısı algılandığı zaman otomatik indirme özelliği de kullanıcılara sunulacak. Özellik, Chrome Canary'nin 86 sürümünde test ediliyor.

Chrome Android sürümü için gelen bu özelliği test etmek için, Canary uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ancak Canary uygulaması kararlı sürüm olmadığı için, çeşitli hatalar ile karşılaşabilirsiniz.

Daha sonra indir özelliğini test edebilmek için, Canary uygulamasını açmanız ve adres satırına chrome: // flags yazmanız gerekiyor. Daha sonra indirmeyi etkinleştir seçeneğini aktif hale getirerek, yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha sonra indir özelliği için birkaç ince ayar daha yapmayı planlayan Google, yeni özelliği yakın zamanda kararlı sürüme getirmeyi planlıyor. (Shiftdelete)