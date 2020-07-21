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'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

için son günlerde işler pek iyi gitmiyor. Amerikan Havacılık ve Dairesi veya bildiğimiz adıyla NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışını erteledi. Bununla birlikte Mars'a gönderilmesi planlanan yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışı da birkaç kere ertelenmişti. Bu gelişmelerle daha çok ismi gündemde olan NASA'dan flaş bir açıklama geldi. NASA potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Açıklamada söz konusu göktaşının uzay boşluğunda saatte 48 bin km hızla ilerlediği bilgisine de yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 12:02
NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

Amerikan Havacılık ve Dairesi () potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

'dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2020ND diye adlandırılan ve saatte 48 bin km hızla ilerleyen göktaşı gezegenimize en yakın geçişini 24 Temmuz'da gerçekleştirecek.

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NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

170 metre büyüklüğündeki göktaşının Dünya'nın yaklaşık 0,034 astronomik birim yakınından geçeceği tahmin ediliyor. 1 astronomik birim 149 milyon 599 bin kilometreye tekabül ediyor.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap 'dan gelmişti.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

Amerikan Havacılık ve Dairesi, 'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

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