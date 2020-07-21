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NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!
NASA için son günlerde işler pek iyi gitmiyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi veya bildiğimiz adıyla NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışını erteledi. Bununla birlikte Mars'a gönderilmesi planlanan yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışı da birkaç kere ertelenmişti. Bu gelişmelerle daha çok ismi gündemde olan NASA'dan flaş bir açıklama geldi. NASA potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Açıklamada söz konusu göktaşının uzay boşluğunda saatte 48 bin km hızla ilerlediği bilgisine de yer verildi.
Giriş Tarihi: 21.07.2020
11:53
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
12:02
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