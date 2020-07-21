sabah
Teknokulis Haberler SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

, 'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li roket ve mekiği üreticisi , 'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

SPACEX, GÜNEY KORE'NİN UYDUSUNU UZAYA FIRLATTI
21 Temmuz 2020, Salı Güncelleme : 15:29:37

AA

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

NASA'dan flaş göktaşı açıklaması geldi! 48 bin km hızla ilerliyor!

ETİKETLER:
SON DAKİKA