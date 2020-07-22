Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarda MateBook X Pro modelini tanıtmıştı. Firmanın en güçlü laptopu konumunda yer alan bu model, bugün resmi olarak Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki, Huawei'nin yeni canavarı bizlere özellikleri ile neler sunuyor? Ülkemizde kaç TL'ye satılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

Huawei'nin yeni canavarı, 10. Nesil Intel Core i7-10510U ve 16 GB RAM ile üst düzey bir performans sunuyor. Laptopun grafik biriminde ise NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. İnce çerçevelerle çevrelenmiş Ultra FullView ekran, MateBook X Pro'da 3K (3000 x 2000) çözünürlüğünde yüzde 91 ekran / gövde oranı sunuyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan benzersiz 3:2 en boy oranına sahip.

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Huawei Share özelliği ile laptop ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Teknik özellikleri

-13.9 inç büyüklüğünde 3000×2000 çözünürlüğünde LTPS ekran

-10. nesil Intel Core i7-10510U/i5-10210U işlemci

-NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı

-16 GB LPDDR3 2133 MHz RAM

-1 TB NVMe PCIe SSD

-56Wh kapasiteli 65W hızlı şarj destekli batarya

-1 Megapiksel ön kamera

-2x USB Type-C, USB Type-A, 3,5 mm girişleri

-Huawei Share, HUAWEI MateBook Yöneticisi, HUAWEI fabrika ayarlarına dönme, Göz Koruma Modu, Huawei Share uygulamaları

-4 adet Hoparlör ve 4 adet Mikrofon

(CNN Türk)