HaberlerGaleriFacebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor
Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor
Facebook, Cambridge Analytica veri skandalı ile tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamıştı. Şimdi de böyle bir dönem içinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşım yapması ve Facebook'un bu paylaşımı silmemesiyle birlikte reklam boykotu başlamıştı. Reklam protestosu her gün büyüyor. Sosyal medya platformunda reklamlarını çeken şirketler kervanına Walmart, McDonald's ve Geico da katıldı.
Giriş Tarihi: 22.07.2020
11:09
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
11:14
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