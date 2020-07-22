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boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

, Cambridge Analytica veri skandalı ile tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamıştı. Şimdi de böyle bir dönem içinde. ABD Başkanı 'ın şiddet içerikli paylaşım yapması ve Facebook'un bu paylaşımı silmemesiyle birlikte reklam boykotu başlamıştı. Reklam protestosu her gün büyüyor. Sosyal medya platformunda reklamlarını çeken şirketler kervanına Walmart, McDonald's ve Geico da katıldı.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:14
Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

Sahip olduğu 2 milyar kullanıcı nedeniyle 'Sosyal medya devi' olarak da anılan geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı 'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen 'tan reklamlarını çekme kararı almıştı.

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Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Walmart, McDonald's ve Geico da 'tan reklamlarını çeken şirketler kervanına katıldı.

Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

Aynı habere göre, sadece Walmart geçtiğimiz yıl 'a 145 milyon dolarlık reklam vermişti. Facebook'un son haftalarda kaybettiği 9 şirketin toplam reklam bütçeleri ise 335 milyon dolar olarak açıklandı.

Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Peki reklam boykotu 'u nasıl etkileyecek? Firma 2019'da gelirinin yüzde 98'ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.

Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

Başka bir deyişle sosyal medya devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.

Facebook boykotuna yeni isimler katıldı! Facebook'un en büyük gelir kaynağına darbe üstüne darbe vuruluyor

8 MİLYON REKLAM VERENİ VAR

Ancak 'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook'ta 8 milyon reklam veren var.

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