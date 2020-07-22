Bilindiği üzere Galaxy Note 20 Ultra, Note serisinin yeni çatı modeli olacak. Muhtemelen en gelişmiş kamera kurulumu ve bir dizi premium özellik sadece bu modelde olacaktır.

Note 20 Ultra ile ilgili bir diğer söylenti ise Qualcomm tarafından geliştirilmekte olan Snapdragon 865+ yonga setinin yalnızca bu modelde kullanılacak olması. Yani diğer Note 20 modellerinde SD865 kullanılırken, Note 20 Ultra'da SD865+ kullanılacak.

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Elbette bunlar şimdilik iddiadan ibaret. Lakin kesin olan şey Samsung'un Note 20 Ultra'da SD865+ kullanacak olması.

Çünkü Galaxy Note 20 Ultra geçtiğimiz gün FCC'de ortaya çıktı. Böylece telefonda SD865+ yongasının kullanılacağı da kesinlik kazanmış oldu. X55 modem ile gelecek olan telefonda 5G desteği de bulunacak.



Az önce de belirttiğimiz üzere Samsung yeni nesil Note modellerini 5 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Güney Koreli şirketin bu etkinlikte Note modellerinin yanı sıra yeni bir akıllı saat, kablosuz kulaklık ve tablet tanıtması da bekleniyor. (CNN Türk)

