GM 10'un özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Damla çentik ise içerisinde 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındırıyor. General Mobile GM 10'un teknik tarafında ise MediaTek Helio A25 işlemcisi, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Üstelik bu hafıza MicroSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. GM 10 gücünü ise hızlı şarj desteği olup olmadığı henüz kesin olmayan 4.000 mAh gücündeki bataryasından karşılıyor.

GM 10 akıllı telefonun arka kısmı ise markanın ilk defa kullandığı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Daha önce GM 9 Pro ile çift kamera kurulumunu deneyen General Mobile, GM 10'da ise üçlü bir kamera kurulumuna yer vermiş. Bu kameralar sırasıyla yapay zeka destekli 13 MP ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Kameraların hemen altındaysa telefonun parmak izi okuyucusu yerini alıyor. Ne yazık ki parmak izi okuyucu ekranın altında değil.

GENERAL MOBILE GM 10 NE KADAR?

General Mobile GM 10 fiyatı 1799 TL olarak açıklandı. Telefon bu fiyat üzerinden General Mobile'ın resmi sitesinde, gece mavisi ve altın sarısı renkleriyle satılmaya başlanmış durumda.

GENERAL MOBILE GM 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS ekran

MediaTek Helio A25 işlemcisi

-3 GB RAM

-64 GB dahili depolama alanı (MicroSD kart desteği var)

-4.000 mAh batarya

-13 MP ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü (yapay zeka sahne algılama destekli)

-8 MP ön kamera

-Fiziksel parmak izi okuyucu

-Android 10

-3.5 mm kulaklık girişi

-FM Radyo

-Fiyat: 1799 TL

(Mynet)