Crysis isimli oyundan yıllar sonra Crytek, nihayet uzun zamandır beklenen remaster sürümünün geleceğini 3 ay kadar önce açıkladı.

Crysis Remastered'ın belki de en ilgi çekici yanı, oyunun tüm platformlarda oynanabilecek olmasıydı. Yani oyuncular, Crysis Remastered deneyimini PC, PlayStation, Xbox ve hatta Nintendo Switch üzerinden oynayabileceklerdi. Dün itibarıyla yeni bir açıklama yayınlayan Crytek, Crysis Remastered'ın Nintendo Switch için yayınlandığını duyurdu.

Sabre Interactive ile ortaklaşa geliştirilip optimize edilen Crysis efsanesi, an itibarıyla Nintendo Switch üzerinden oynanabiliyor. Böylece Crysis efsanesinin yenilenen versiyonu artık Nintendo oyuncularının da beğenisine sunulmuş oldu.

Crysis'in kendileri için her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Crytek CEO'su Avni Yerli, oyunun Nintendo Switch sürümünün Crysis'e olan tutkularının bir kutlaması olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Saber Interactive COO'su Andrey Jones ise Crysis'in zaten büyüleyici grafiklere sahip olduğunu, dolayısıyla bu projenin kendileri için hem eğlenceli hem de zorlu olduğunu ifade etti. (Webtekno)